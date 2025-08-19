Τι σημαίνουν οι λέξεις «delulu», «skibidi» και «tradwife», που προστέθηκαν φέτος στο Λεξικό του Κέιμπριτζ;

Οι νέες λέξεις που προστέθηκαν φέτος στο Cambridge Dictionary μάς δείχνουν πώς αλλάζει η γλώσσα χάρη στη Gen Z και τη Gen Alpha.«Skibidi», «tradwife» και «delulu» είναι μερικές μόνο από τις νέες λέξεις που προστέθηκαν φέτος στο Cambridge Dictionary.Πρόκειται για όρους που έχουν επηρεαστεί από τις τάσεις της Gen Z και της Gen Alpha, και αποτελούν μέρος των περισσότερων από 6.000 νέες καταχωρήσεις.«Η διαδικτυακή κουλτούρα αλλάζει την αγγλική γλώσσα και το φαινόμενο είναι συναρπαστικό να το παρατηρείς και να το καταγράφεις στο λεξικό», δήλωσε ο Colin McIntosh, lexical programme manager του Cambridge.Το λεξικό αποδέχτηκε την πρόκληση και έδωσε ακριβείς ορισμούς για καθεμία από αυτές τις λέξεις, καταγράφοντας έτσι πώς η γλώσσα προσαρμόζεται στον ψηφιακό και κοινωνικό παλμό της εποχής.Δεν είναι συχνό φαινόμενο να βλέπουμε λέξεις όπως το «skibidi» ή το «delulu» να βρίσκουν τον δρόμο τους προς το Cambridge Dictionary. Όπως εξηγεί η ομάδα του λεξικού: «Προσθέτουμε λέξεις μόνο όταν πιστεύουμε ότι θα έχουν διάρκεια».Οι παλαιότερες γενιές – ή όσοι δεν έχουν λογαριασμό στο TikTok – μάλλον θα χρειαστεί να συνηθίσουν όρους όπως το skibidi. Τα παιδιά το χρησιμοποιούν συχνά για έμφαση σε μια πρόταση, ενώ έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές μέσα από το Skibidi Toilet, το viral animated βίντεο του YouTube με ανθρώπινα κεφάλια που ξεπροβάλλουν από… λεκάνες τουαλέτας.