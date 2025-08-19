Ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι άντρας, σύμφωνα με την Έλεν Μίρεν - Τι λέει για αυτό ο πρώην πράκτορας 007, Πιρς Μπρόσναν
Αν και δηλώνει φεμινίστρια, αυτό θεωρεί πως είναι κάτι που δεν πρέπει να αλλάξει.
ΗDame Helen Mirren δήλωσε πως ο James Bond πρέπει να παραμείνει ανδρικός ρόλος, παρότι η ίδια αυτοπροσδιορίζεται ως «μεγάλη φεμινίστρια».
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει στο παρελθόν αναφέρει ότι η φιγούρα του James Bond «γεννήθηκε μέσα από έναν βαθύ σεξισμό», ενώ τόνισε πως οι γυναίκες υπήρξαν πάντα «απίστευτα σημαντικό κομμάτι» των μυστικών υπηρεσιών.
«Δεν μπορείς να έχεις μια γυναίκα. Απλώς δεν λειτουργεί. Ο James Bond πρέπει να είναι ο James Bond, αλλιώς γίνεται κάτι διαφορετικό», είπε η Mirren σε συνέντευξή της στο Saga Magazine.
