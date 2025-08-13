Πόσο συχνά πρέπει να πλένουμε κάθε ρούχο; Ένα ιδιαίτερα πρακτικό σκίτσο

Πόσο συχνά πρέπει να πλένουμε κάθε ρούχο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, που ιδρώνουμε αλλά και λερωνόμαστε περισσότερο στις δραστηριότητές μας εκτός σπιτιού;