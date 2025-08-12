Γιατί η Τζένιφερ Λόρενς δεν ήθελε η Έμα Στόουν να ξυρίσει το κεφάλι της

ΗJennifer Lawrence αποκάλυψε πως δεν ενθουσιάστηκε όταν έμαθε ότι η καλή της φίλη Emma Stone θα ξυρίσει το κεφάλι της για τις ανάγκες του νέου της ρόλου.Η Stone εμφανίζεται με ξυρισμένο κεφάλι στην ταινία Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου. Όπως είπε η Lawrence «δεν ήθελα καθόλου να το κάνει». Θυμήθηκε μάλιστα το κούρεμα τύπου Billie Jean King που είχε η Stone για την ταινία Battle of the Sexes το 2017, λέγοντας πως «είχα ήδη περάσει από αυτό». Παρ’ όλα αυτά, παραδέχτηκε ότι η φίλη της «ήταν υπέροχη» και ότι «της ταίριαζε απόλυτα».Η ίδια η Emma Stone έχει δηλώσει πως λάτρεψε το νέο της look: «Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο. Το πρώτο ντους μετά το ξύρισμα του κεφαλιού; Θεέ μου, είναι φανταστικό».