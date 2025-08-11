Στην Κίνα οι άνεργοι νέοι πληρώνουν για να προσποιούνται πως δουλεύουν

Κανείς δεν θα ήθελε να δουλεύει χωρίς να πληρώνεται ή, ακόμα χειρότερα, να πρέπει να πληρώνει για να βρίσκεται στη δουλειά.Ωστόσο, στην Κίνα γίνεται όλο και πιο δημοφιλές μεταξύ νέων ανέργων το να πληρώνουν εταιρείες για να πηγαίνουν στα γραφεία τους και να… «υποδύονται» πως εργάζονται. Αυτή η τάση οδήγησε στη δημιουργία όλο και περισσότερων τέτοιων επιχειρήσεων.Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την αδύναμη οικονομία και την δύσκολη αγορά εργασίας στην Κίνα, όπου η ανεργία στους νέους παραμένει σταθερά υψηλή, πάνω από 14%.Με τις πραγματικές δουλειές να γίνονται όλο και πιο δυσεύρετες, αρκετοί νέοι προτιμούν να πληρώνουν για να πηγαίνουν σε ένα γραφείο παρά να μένουν απλώς στο σπίτι.Ο Σούι Τζοου, 30 ετών, είχε μια αποτυχημένη επιχείρηση εστίασης το 2024. Τον Απρίλιο του 2025, άρχισε να πληρώνει 30 γιουάν (περίπου 4,20 δολάρια) ημερησίως για να πηγαίνει σε ένα «γραφείο-πρόβα» που διαχειρίζεται μια εταιρεία με το όνομα Pretend To Work Company, στην πόλη Ντονγκουάν, 114 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Χονγκ Κονγκ.Εκεί συναντάει πέντε «συνεργάτες» που κάνουν το ίδιο.