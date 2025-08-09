Μάικλ Ντάγκλας: Αγκαλιά με τον 25χρονο γιο του, Ντίλαν - Η εκπληκτική ομοιότητά του με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς
Με αφορμή τα γενέθλια του παιδιού του
Με αφορμή τα 25α γενέθλια του Dylan Douglas ο πατέρας του, Michael Douglas, έκανε μια ανάρτηση στο Instagram όπου δημοσίευσε μια σπάνια φωτογραφία τους, γράφοντας στη λεζάντα: «Γουάου, το τέταρτο ενός αιώνα! Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο περήφανος για το ταλέντο σου και για τον άντρα που έχεις γίνει. Σε αγαπώ, Dylan. Χαρούμενα γενέθλια».
