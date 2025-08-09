ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Μάικλ Ντάγκλας: Αγκαλιά με τον 25χρονο γιο του, Ντίλαν - Η εκπληκτική ομοιότητά του με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς
MARIE CLAIRE

Μάικλ Ντάγκλας: Αγκαλιά με τον 25χρονο γιο του, Ντίλαν - Η εκπληκτική ομοιότητά του με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς

Με αφορμή τα γενέθλια του παιδιού του

Μάικλ Ντάγκλας: Αγκαλιά με τον 25χρονο γιο του, Ντίλαν - Η εκπληκτική ομοιότητά του με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς
Με αφορμή τα 25α γενέθλια του Dylan Douglas ο πατέρας του, Michael Douglas, έκανε μια ανάρτηση στο Instagram όπου δημοσίευσε μια σπάνια φωτογραφία τους, γράφοντας στη λεζάντα: «Γουάου, το τέταρτο ενός αιώνα! Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο περήφανος για το ταλέντο σου και για τον άντρα που έχεις γίνει. Σε αγαπώ, Dylan. Χαρούμενα γενέθλια».

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης