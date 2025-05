Αμάλ Κλούνεϊ: Απειλείται με απέλαση από τις ΗΠΑ;

ΗAmal Clooney, δικηγόρος υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ίσως αντιμετωπίζει απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις προτεινόμενες νέες κυρώσεις του προέδρου της χώρας, Donald Trump.Η επί 11 χρόνια σύζυγος του George Clooney θα μπορούσε να βρεθεί με απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της εργασίας της στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, σύμφωνα με δημοσίευμα. Η Amal Clooney φέρεται να έχει δώσει νομικές συμβουλές στο δικαστήριο σε μια υπόθεση εγκλημάτων πολέμου κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Benjamin Netanyahu, και του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Yoav Gallant, για τον πόλεμο στη Γάζα, σύμφωνα με τους Financial Times.Ο George Clooney είναι Αμερικανός πολίτης και το ζευγάρι, που έχει δύο μικρά παιδιά, έχει περιουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει επίσης σπίτια στο Λονδίνο και στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας.Ζουν κυρίως στη Γαλλία, αλλά έχουν μετακομίσει προσωρινά στη Νέα Υόρκη, ενώ ο ηθοποιός του “Ocean’s 11” πρωταγωνιστεί στο Μπρόντγουεϊ στην παράσταση “Good Night, and Good Luck”. «Τους αρέσει να βρίσκονται εδώ», δήλωσε πρόσφατα ο Clooney στον Stephen Colbert για την οικογένειά του. «Θέλω να πω, έλα τώρα, πώς δεν την αγαπάς; Είναι η Νέα Υόρκη».Σύμφωνα με τους Financial Times, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου φέρεται να προειδοποίησε πρόσφατα τους δικηγόρους, που παρέχουν νομικές συμβουλές στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), συμπεριλαμβανομένης της Amal Clooney, ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κυρώσεις λόγω ενός εκτελεστικού διατάγματος που υπέγραψε τον Φεβρουάριο ο πρόεδρος Donald Trump.