Η Μπλέικ Λάιβλι είναι στη λίστα με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους - Το κοινό αντιδρά: «Πόσα πλήρωσες;» ρωτούν

Στις 16 Απριλίου, το περιοδικό Time ανακοίνωσε τον ετήσιο κατάλογο Time100, με 100 άτομα, από ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου έως ηγέτες της πολιτικής, που αντιπροσωπεύουν τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή για το 2025. Ανάμεσα σε αυτούς φέτος ήταν και η Blake Lively, η ηθοποιός που έχει εμπλακεί σε μία δικαστική διαμάχη με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us», Justin Baldoni, από τον Δεκέμβριο του 2024.Υπενθυμίζεται ότι η Blake Lively προσέφυγε για πρώτη φορά στη δικαιοσύνη στις 20 Δεκεμβρίου, όταν κατέθεσε μήνυση κατά του Baldoni, του δημοσιογράφου συνεργάτη του και του στούντιο παραγωγής του, υποστηρίζοντας σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα μέσω μιας εκστρατείας συκοφαντικής δημοσιότητας εναντίον της.Στις 31 Δεκεμβρίου, ο Baldoni, ο οποίος πρωταγωνίστησε και σκηνοθέτησε το It Ends With Us, κατέθεσε μήνυση κατά των New York Times – δηλαδή του πρακτορείου που πρώτο ανέφερε την αγωγή της Lively – καθώς και κατά της Lively και του συζύγου της Ryan Reynolds, ισχυριζόμενος συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή καταπάτηση της ιδιωτικής ζωής.