And Just Like That: Όλα όσα ξέρουμε για την 3η σεζόν της σειράς - Δείτε το τρέιλερ

Και έτσι απλά η νέα σεζόν της σειράς «And Just Like That» έρχεται. Και κάπως έτσι, επιστρέφουμε για άλλη μια σεζόν του Sex and the City, που αποτελεί συνέχεια του And Just Like That. Όπως και η αρχική σειρά Sex and the City, η οποία προβλήθηκε στο HBO από το 1998 έως το 2004, το And Just Like That έχει προκαλέσει διάλογο από τότε που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2021. Η προσπάθεια των συντελεστών της σειράς να αναβαθμιστεί και να προσαρμοστεί στη νέα εποχή είχε ως αποτέλεσμα την προσθήση στο καστ μιας χούφτας νέων βασικών χαρακτήρων, μερικοί από τους οποίους έγιναν πολύ αγαπημένοι στο κοινό, ενώ κάποιοι άλλοι προκάλεσαν διφορούμενα συναισθήματα.Η σειρά με πρωταγωνίστρια τη Sarah Jessica Parker επανέφερε επίσης τη συζήτηση γύρω από τη μόδα, για την οποία είναι γνωστή, μαζί με τη συνέχιση του ερωτικού τριγώνου με τον αποθανόντα πλέον Mr. Big (Christopher Noth) και τον κατασκευαστή επίπλων Aidan Shaw (John Corbett). Το «And Just Like That» ανανεώθηκε για το τρίτο μέρος το περασμένο καλοκαίρι, πριν από το φινάλε της δεύτερης σεζόν, το οποίο περιλάμβανε ένα cameo (αν και μέσω τηλεφωνικής κλήσης) της Kim Cattrall ως Samantha Jones. Η υπόλοιπη τριάδα, η SJP (Carrie), η Cynthia Nixon (Miranda) και η Kristin Davis (Charlotte), θα επαναλάβουν τους ρόλους τους και αυτή τη σεζόν, μαζί με τις Corbett, Choudhury και Nicole Ari Parker.Διαβάστε παρακάτω όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την τρίτη σεζόν του And Just Like That:Το τρέιλερ των νέων επεισοδίωνΤο πρώτο επίσημο video για τη νέα σεζόν κυκλοφόρησε το απόγευμα της Τετάρτης, 15 Απριλίου και δείχνει τις τρεις πρωταγωνίστριες, μαζί σε νέες περιπέτειες. Παίρνουμε μια πολύ μικρή γεύση για όσα θα συμβούν στη σειρά και η περιέργειά μας για τη σχέση Carrie – Aidan μεγαλώνει, αφού τους βλέπουμε ξανά μαζί σε ένα ρομαντικό πλάνο.