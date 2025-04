Ο Ράσελ Μπράντ θα μιλήσει σε κολλέγιο για την κουλτούρα ακύρωσης, 8 ημέρες μετά τις κατηγορίες για βιασμό

Οκτώ ημέρες αφότου κατηγορήθηκε για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, ο Russell Brand θα είναι ομιλητής στο New College της Φλόριντα, όπου θα συζητήσει για την κουλτούρα της ακύρωσης (cancel culture).Ο 49χρονος ηθοποιός θα μιλήσει επίσης για τη λογοκρισία και την ελευθερία του λόγου, ενώ θα πάρει συνέντευξη από τον πρόεδρο του New College, Richard Corcoran, κατά τη διάρκεια της ομιλίας που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 12 Απριλίου στο κολέγιο στη Sarasota της Φλόριντα. Το κολέγιο ανακοίνωσε την ομιλία του Brand στις 14 Φεβρουαρίου, πολύ πριν δημοσιοποιηθούν οι κατηγορίες κατά του.Ο τίτλος της εκδήλωσης, που θα μεταδοθεί ζωντανά στο YouTube και στο Twitter/X, είναι «Thinking without Permission: Μια συζήτηση με τον Russell Brand για την ελευθερία του λόγου, τη λογοκρισία και την πολιτιστική εξουσία».Ο κωμικός κατηγορήθηκε από τη Μητροπολιτική Αστυνομία της Νέας Υόρκης για βιασμό, άσεμνη επίθεση, στοματικό βιασμό και σεξουαλική επίθεση. Οι κατηγορίες αφορούν τέσσερις γυναίκες και η έρευνα για τον ηθοποιός είχε ξεκινήσει από το 2023. Πρώτη φορά για σεξουαλική επίθεση κατηγορήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν πέντε γυναίκες μίλησαν για τις εμπειρίες τους σε μια κοινή έρευνα των εφημερίδων Sunday Times, The Times και της εκπομπήςDispatches του Channel 4.Ο Russel Brand, ο οποίος αρνείται και διαψεύδει τις κατηγορίες, θα εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 2 Μαΐου. Μάλιστα, δήλωσε σχετικά με video του στα social media:«Έλαβα δύο απίστευτα ενοχλητικές ειδοποιησείς, μία τυπωμένη και μία σε μορφή email, μία από ένα γνωστό όμιλο των media και μία από μία εφημερίδα, οι οποίες απαριθμούν μια λίστα εξαιρετικά πρωτοφανώνεπιθέσεων», ξεκίνησε στο βίντεο. «Αλλά μέσα σε αυτή τη λίστα υπάρχουν κάποιοι πολύ σοβαροί ισχυρισμοί τους οποίους διαψεύδω απολύτως».