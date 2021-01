Η Sarah Jessica Parker δεν έπινε Cosmopolitan στο Sex and the City

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η είδηση πως το Sex and the City θα επιστρέψει με μία σειρά επεισοδίων, η οποία θα έχει τίτλο And Just Like That, ήταν από τις καλύτερες του 2021 μέχρι στιγμής. Η Carrie, η Miranda και η Charlotte θα εμφανιστούν ξανά στις οθόνες μας για να μας διηγηθούν τη ζωή τους ως 50somethings στη Νέα Υόρκη.Φυσικά, δεν νοείται Sex and the City χωρίς το αγαπημένο κοκτέιλ της παρέας, aka το cosmopolitan, το οποίο χάρη σε αυτές έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή ανάμεσα στις γυναίκες.Παρόλα αυτά, η Sarah Jessica Parker δεν ήταν ανάμεσα σε εκείνες, αφού η ίδια μόλις αποκάλυψε πως δεν της άρεσε και δεν το έπινε ποτέ.