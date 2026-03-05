Τηλεθέαση Τετάρτη 4.3.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Τετάρτη 4.3.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τετάρτη 4.3.2026

Τηλεθέαση Τετάρτη 4.3.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 8 11,4
Ant1 8,8 10,8
Alpha 14,4 14,1
Star 9,2 7,8
Mega 12,6 13,2
OPEN 4,7 6,9
ΕΡΤ1 2,9 4,2

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 12,1 19,5
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 9,2 7,7
ALPHA Happy Day 20,6 16,8
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 10,1 16,5
OPEN Ώρα Ελλάδος 8,1 12,9
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 0,6 1,4

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 13,6 18,4
Ant1  Το πρωινό 8,5 12,3
Alpha Super Κατερίνα 19,5 14,5
Star Αλήθειες με τη Ζήνα 9,9 8,1
Mega Buongiorno 11 9,4
OPEN  10 παντού 11,5 15,5
ΕΡΤ1 Πρωίαν σε Είδον 4,4 3,6

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Το'χουμε 3,7 5,9
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 10,7 12,5
Alpha Το σόι σου 18,5 16,4
STAR Στα σύνορα 4,6 3,8
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 1,8 5,2

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 3,1 4,6
ΑNT1 Ρουκ Ζουκ 11,9 10,3
Alpha Deal 16,7 18,3
STAR Ο τροχός της τύχης 10,6 15,4
Mega Live News 16,5 18,8
Mega The Chase 13,4 14,1
OPEN Καθαρές κουβέντες 4,3 8,8
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 4,9 5,9

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 6,8 12
ANT1 ANT1 ΝEWS 6,6 7,7
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 13,5 15
STAR Star News 10,9 10,6
Mega MEGA Γεγονότα 10,5 13
OPEN Open News 5,5 8,2
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 2,9 4,2

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Αλ Τσαντίρι Νιούζ 15,9 17,4
ALPHA Μπαμπά Σ'αγαπώ 19,5 17,7
ALPHA Άγιος Έρωτας 14 17,9
ΑΝΤ1 Grand Hotel 10,4 15,6
ANT1 Παιχνίδια εκδίκησης 7,3 9,4
STAR Master Chef 11,8 9,3
STAR Ξένη ταινία 9,1 7,5
OPEN  Real View 2,3 2
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 2,8 7
ΣΚΑΪ Survivor 10,9 13,5
