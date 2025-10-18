«Akis’ Food Tour»: Ο Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει με το πιο λαχταριστό γαστρονομικό ταξίδι





Ο πιο αγαπητός σεφ και παρουσιαστής της ελληνικής τηλεόρασης, ο Άκης Πετρετζίκης, επιστρέφει δυναμικά με τον νέο κύκλο της ταξιδιωτικής-γαστρονομικής του εκπομπής «Akis’ Food Tour» στον Alpha, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ακόμα συναρπαστικό ταξίδι γεύσεων, πολιτισμών και εμπειριών. Η πρεμιέρα της σειράς θα πραγματοποιηθεί απόψε Σάββατο στις 20:45 στον Alpha, από το Ηράκλειο Κρήτης και υπόσχεται να μας κρατήσει καθηλωμένους μπροστά από την οθόνη — όχι μόνο με λαχταριστές συνταγές, αλλά και με εικόνες που ξυπνούν όλες τις αισθήσεις.

Ο Άκης Πετρετζίκης δεν είναι απλώς ένας καταξιωμένος σεφ. Είναι ένας αφηγητής γεύσεων, ένας ερευνητής της τοπικής κουλτούρας και ταυτόχρονα ένας αυθεντικός οικοδεσπότης που μας υποδέχεται σε κάθε νέο προορισμό με χαμόγελο, περιέργεια και σεβασμό προς την τοπική παράδοση. Άλλωστε ο Άκης έχει αποδείξει πως η μαγειρική μπορεί να είναι γέφυρα ανάμεσα σε ανθρώπους, τόπους και πολιτισμούς.

Ένα γευστικό οδοιπορικό στην καρδιά της Ελλάδας και της Ευρώπης

Το «Akis’ Food Tour» είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ταξιδιωτική ή μαγειρική εκπομπή. Είναι ένα ταξίδι ψυχής, γεμάτο ιστορίες, αυθεντικές συνταγές και ανεξερεύνητα μέρη που συχνά ξεφεύγουν από τα στερεότυπα ενός απλού οδοιπορικού. Με αφετηρία τις προτάσεις των ίδιων των τηλεθεατών αλλά και τη βοήθεια των ντόπιων κατοίκων, ο Άκης ανακαλύπτει κάθε φορά ένα μοναδικό γαστρονομικό προορισμό. Στο πλευρό του βρίσκονται άνθρωποι της καθημερινότητας που του ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους.

Η εκπομπή μας ταξιδεύει σε χωριά, πόλεις, βουνά και νησιά, αλλά και σε ευρωπαϊκές γαστρονομικές μητροπόλεις, αποκαλύπτοντας μικρά και μεγάλα μυστικά της τοπικής κουζίνας. Κάθε επεισόδιο είναι ένας φόρος τιμής στη «γευστική ταυτότητα» κάθε τόπου και μια υπενθύμιση πως η πραγματική υψηλή γαστρονομία δεν κρύβεται σε εντυπωσιακά εστιατόρια, αλλά στα χωράφια, στα παζάρια, στους ξυλόφουρνους και στις παραδόσεις που περνούν από γενιά σε γενιά.



Το φετινό γευστικό ταξίδι του Άκη Πετρετζίκη ξεκινά από την καρδιά της Κρήτης: το Ηράκλειο! Ο Άκης ξεδιπλώνει τον χάρτη με ανυπομονησία, τόσο για να βρει τις ωραίες διαδρομές προς τα χωριά του νομού όσο και για να φανταστεί τις γεύσεις και τις ιστορίες που τον περιμένουν. Οι βαλίτσες του σχεδόν άδειες, καθώς ξέρει πως οι Κρητικοί θα τις γεμίσουν με καλούδια, καλή καρδιά και συνταγές που κουβαλούν αιώνες παράδοσης. Άλλωστε η κρητική φιλοξενία και η κρητική παράδοση είναι τρόπος ζωής. Από το πρώτο «καλημέρα» μέχρι το τραπέζι που στρώνεται αυθόρμητα, η Κρήτη ξέρει να σε κάνει να νιώθεις κομμάτι της. Είναι ένας τόπος που σέβεται το παρελθόν του, τιμά τη γεύση και μετατρέπει κάθε επίσκεψη σε εμπειρία γεμάτη αυθεντικότητα και ζεστασιά.

Ο Άκης ξεκινά το ταξίδι του από το Αρκαλοχώρι, όπου γνωρίζει τη γιαγιά Αγγέλα που του αποκαλύπτει τα μυστικά του εφτάζυμου ψωμιού. Στο Θραψανό, συμμετέχει στην τέχνη της αγγειοπλαστικής και δοκιμάζει το χοιρινό στο πήλινο που ψήνουν οι ντόπιοι. Στο Χαρασό Χερσονήσου επισκέπτεται ένα βιοδυναμικό αγρόκτημα του Παναγιώτη Μαγγανά, μαθαίνοντας για την κρητική διατροφή μέσα από πιάτα όπως το αρνί αντικριστό και οι χοχλιοί.

Στη Λυγαριά, γνωρίζει τον μάστορα και μάγειρα Μάνθο Κεφαλά, που τον φιλεύει ψάρια και θαλασσινά ψημένα στα ξύλα, ενώ η βραδιά κλείνει με μουσική, ρακή και παρέα Κρητικών. Στην Αγία Πελαγία δοκιμάζει τις δυνάμεις του στο wakeboard με τον προπονητή Γιάννη Σωμαράκη, πριν επιστρέψει στο Ηράκλειο για παραδοσιακές γεύσεις, όπως μπουγάτσα και θρακόψωμο.

Στα Πεζά, οι γυναίκες του Πολιτιστικού Συλλόγου τον μαθαίνουν να φτιάχνει καλτσούνια και τον μυούν στον τζουλαμά της Πόμπιας και στις μαντινάδες. Το ταξίδι ολοκληρώνεται στη Μητρόπολη Μεσαράς, όπου γνωρίζει νέους παραγωγούς που καλλιεργούν πατάτες και φράουλες, συμμετέχει σε γυρίσματα με τοπικές συνταγές και στο τέλος παίρνει μέρος σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με φαγητά, μουσική και χορό που θα του μείνει αξέχαστο.

Μαγειρική, παράδοση και αυθεντικότητα

Αυτό που κάνει το «Akis’ Food Tour» να ξεχωρίζει είναι η αυθεντικότητά του. Δεν πρόκειται για σκηνοθετημένα πλάνα ή στημένα πιάτα. Κάθε συνταγή που μαγειρεύεται, κάθε υλικό που συλλέγεται από τη φύση ή την αγορά, έχει σκοπό να αφηγηθεί μια ιστορία: την ιστορία ενός τόπου, μιας οικογένειας, μιας παράδοσης.

Η κουζίνα του Άκη είναι η γέφυρα που συνδέει τις τοπικές γεύσεις με το σύγχρονο κοινό, πάντα με σεβασμό στην παράδοση αλλά και με την φρεσκάδα της δημιουργικότητας που τον χαρακτηρίζει.

Μια παραγωγή που μυρίζει Ελλάδα και Ευρώπη

Γυρισμένη με κινηματογραφική αισθητική και με έμφαση στην ανθρώπινη επαφή, η εκπομπή συνδυάζει την υψηλή παραγωγική ποιότητα με την απλότητα και τη γνησιότητα που χαρακτηρίζουν τον Άκη. Από τα ορεινά χωριά της Ηπείρου μέχρι τις γαστρονομικές γειτονιές του Λονδίνου ή του Βερολίνου, το «Akis’ Food Tour» μετατρέπει κάθε επεισόδιο σε μια εμπειρία που δεν χορταίνεις να βλέπεις.

«Akis’ Food Tour» με τον Άκη Πετρετζίκη – Πρεμιέρα απόψε Σάββατο στις 20:45 στον Alpha. Μια απολαυστική διαδρομή που ξεπερνά τα όρια της μαγειρικής και μας θυμίζει τι σημαίνει πραγματικά να γεύεσαι τη ζωή.

Το πιο γευστικό tour συνεχίζεται στον Alpha!