Κιάρα Φεράνι: Το δώρο που της έκανε ο σύντροφός της για τους δέκα μήνες της σχέσης τους
Κιάρα Φεράνι: Το δώρο που της έκανε ο σύντροφός της για τους δέκα μήνες της σχέσης τους
Η Ιταλίδα επιχειρηματίας και ο Κολομβιανός μάνατζερ είναι μαζί από τον Φεβρουάριο
Ένα ιδιαίτερο δώρο δέχτηκε η Κιάρα Φεράνι από τον σύντροφό της, Χοσέ Ερνάντες με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα μηνών ως ζευγάρι.
Ο Κολομβιανός μάνατζερ έφτιαξε για την Ιταλίδα επιχειρηματία ένα μπλοκ με σκίτσα που αφηγούνται την ιστορία της σχέσης τους. Σε αυτό περιλαμβάνονται ζωγραφιές για κάθε μήνα που είναι μαζί, αποτυπώνοντας στιγμές από την κοινή τους πορεία.
Στην τελευταία σελίδα του μπλοκ αναγράφεται η φράση «δέκα μήνες με τον έρωτα της ζωής μου» και παρουσιάζεται μία εικόνα, στην οποία το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιά. Η Φεράνι μοιράστηκε τη ζωγραφιά μαζί με την αντίστοιχη πραγματική φωτογραφία των δυο τους σε ανάρτηση που έκανε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου στο Instagram. «Είμαι ακόμα άρρωστη, αλλά αυτό είναι τόσο χαριτωμένο» έγραψε στη λεζάντα.
Δείτε την ανάρτησή της
Η αδερφή της, Φραντσέσκα Φεράνι θέλησε να μάθει αν τα σκίτσα ήταν πράγματι δημιουργία του Χοσέ ή αν ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. «Τα έφτιαξε ο Χοσέ ή δημιουργήθηκαν με AI;» έγραψε κάτω από την ανάρτηση, με την influencer να επιβεβαιώνει πως ήταν δική του δουλειά: «Τα έκανε εκείνος».
Στη συνέχεια, η Κιάρα δημοσίευσε διαδοχικά τα σχέδια σε Instagram story της, σημειώνοντας: «Κάθε μήνα, από τον πρώτο μήνα που είμαστε μαζί, εκείνος έφτιαχνε αυτά τα σκίτσα».
Η σχέση της επιχειρηματία με τον μάνατζερ κολομβιανής καταγωγής ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Το καλοκαίρι, η Φεράνι ταξίδεψε στο Μπαρανκίγια της Κολομβίας, την πόλη όπου ζει η οικογένεια του συντρόφου της, και πέρασε μερικές ημέρες μαζί τους. Η υποδοχή που της επιφύλαξαν ήταν θερμή, με την ίδια να γράφει ενθουσιασμένη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ευχαριστώ όλους που με κάνατε να νιώσω μέλος της οικογένειας».
Ο Κολομβιανός μάνατζερ έφτιαξε για την Ιταλίδα επιχειρηματία ένα μπλοκ με σκίτσα που αφηγούνται την ιστορία της σχέσης τους. Σε αυτό περιλαμβάνονται ζωγραφιές για κάθε μήνα που είναι μαζί, αποτυπώνοντας στιγμές από την κοινή τους πορεία.
Στην τελευταία σελίδα του μπλοκ αναγράφεται η φράση «δέκα μήνες με τον έρωτα της ζωής μου» και παρουσιάζεται μία εικόνα, στην οποία το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιά. Η Φεράνι μοιράστηκε τη ζωγραφιά μαζί με την αντίστοιχη πραγματική φωτογραφία των δυο τους σε ανάρτηση που έκανε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου στο Instagram. «Είμαι ακόμα άρρωστη, αλλά αυτό είναι τόσο χαριτωμένο» έγραψε στη λεζάντα.
Δείτε την ανάρτησή της
Η αδερφή της, Φραντσέσκα Φεράνι θέλησε να μάθει αν τα σκίτσα ήταν πράγματι δημιουργία του Χοσέ ή αν ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. «Τα έφτιαξε ο Χοσέ ή δημιουργήθηκαν με AI;» έγραψε κάτω από την ανάρτηση, με την influencer να επιβεβαιώνει πως ήταν δική του δουλειά: «Τα έκανε εκείνος».
Στη συνέχεια, η Κιάρα δημοσίευσε διαδοχικά τα σχέδια σε Instagram story της, σημειώνοντας: «Κάθε μήνα, από τον πρώτο μήνα που είμαστε μαζί, εκείνος έφτιαχνε αυτά τα σκίτσα».
Η σχέση της επιχειρηματία με τον μάνατζερ κολομβιανής καταγωγής ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Το καλοκαίρι, η Φεράνι ταξίδεψε στο Μπαρανκίγια της Κολομβίας, την πόλη όπου ζει η οικογένεια του συντρόφου της, και πέρασε μερικές ημέρες μαζί τους. Η υποδοχή που της επιφύλαξαν ήταν θερμή, με την ίδια να γράφει ενθουσιασμένη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ευχαριστώ όλους που με κάνατε να νιώσω μέλος της οικογένειας».
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