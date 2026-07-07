Η Καίτη Φίνου θυμήθηκε την εμφάνισή της με κομπινεζόν στη σκηνή: Έτρεμα από φόβο, περίμενα να γελάσουν
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Καίτη Φίνου θεατρική σκηνή

Η Καίτη Φίνου θυμήθηκε την εμφάνισή της με κομπινεζόν στη σκηνή: Έτρεμα από φόβο, περίμενα να γελάσουν

Σκέφτηκα πως θα με δουν τώρα χοντρή που τολμώ να γδυθώ, μοιράστηκε η ηθοποιός για παράσταση στην οποία είχε συμμετάσχει το 2019

Η Καίτη Φίνου θυμήθηκε την εμφάνισή της με κομπινεζόν στη σκηνή: Έτρεμα από φόβο, περίμενα να γελάσουν
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Τη συμμετοχή της σε θεατρική παράσταση που προϋπέθετε να παίξει στη σκηνή με ένα κομπινεζόν θυμήθηκε η Καίτη Φίνου. Η ηθοποιός μοιράστηκε τις σκέψεις που είχε κάνει, όταν δέχτηκε την πρόταση, αποκαλύπτοντας πως στην αρχή ήταν διστακτική. Σε μια περίοδο που προσπαθούσε να αποδεχτεί το σώμα της, φοβόταν πώς θα αντιδρούσαν οι θεατές. Η ίδια πίστευε ότι θα τη χλεύαζαν.

Τελικά, αποφάσισε να το τολμήσει. Παρά το άγχος που βίωσε στην πρεμιέρα, η σιωπή του κοινού στη σκηνή και το θερμό χειροκρότημα στο φινάλε τη δικαίωσαν. Κάνοντας μία αποτίμηση της συμμετοχής της στη συγκεκριμένη παράσταση του 2019, τόνισε πως δεν μετάνιωσε για το ρίσκο που πήρε.

Θυμούμενη τη στιγμή που κλήθηκε να εμφανιστεί πάνω στη θεατρική σκηνή μόνο με ένα κομπινεζόν, η Καίτη Φίνου περιέγραψε: «Ήταν το 2019 όταν ο θεατρικός επιχειρηματίας Βασίλης Πλατάκης μου πρότεινε τον ρόλο της πόρνης στο θεατρικό έργο του Μπάμπη Τσικληρόπουλου "Ωχ τα νεφρα μου" με την προϋπόθεση να γδυθώ επί σκηνής και να μείνω με ένα κομπινεζόν. Δίστασα για λίγα δευτερόλεπτα, σκέφτηκα πως θα με δουν τώρα χοντρή που τολμώ να γδυθώ, αλλά έπρεπε να αγαπήσω το σώμα μου. Ήμουν 47 χρόνων κι ακόμη προσπαθούσα να χάσω κιλά μετά τα ορμονικά προβλήματα. Δεν το μετάνιωσα. Ναι, ντράπηκα στην πρεμιέρα, έτρεμα από φόβο, περίμενα να γελάσουν σ' αυτή την ψιλοδραματική σκηνή, αλλά από κάτω βουβαμάρα, το χειροκρότημα στο φινάλε δικαίωσε και την πρόταση του επιχειρηματία και το ρίσκο που είχα πάρει. Μετά συνέχισα με δραματικούς ρόλους, αλλά δεν εγκατέλειψα και την κωμωδία».

Η ανάρτηση της Καίτης Φίνου

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