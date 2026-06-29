Τάσος Ξιαρχό: Όσο μεγαλώνω δεν μπορώ να χορεύω, γι’ αυτό αποφάσισα να γίνω σκηνοθέτης, είμαι ένας νέος Φωκάς Ευαγγελινός
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Τάσος Ξιαρχό Φωκάς Ευαγγελινός

Τάσος Ξιαρχό: Όσο μεγαλώνω δεν μπορώ να χορεύω, γι’ αυτό αποφάσισα να γίνω σκηνοθέτης, είμαι ένας νέος Φωκάς Ευαγγελινός

Ό,τι κι αν έχω πει γι’ αυτόν, έχει ιστορία και είναι φοβερός άνθρωπος, πρόσθεσε ο χορευτής

Τάσος Ξιαρχό: Όσο μεγαλώνω δεν μπορώ να χορεύω, γι’ αυτό αποφάσισα να γίνω σκηνοθέτης, είμαι ένας νέος Φωκάς Ευαγγελινός
Από τον χορό στη σκηνοθεσία έχει αποφασίσει να μεταπηδήσει ο Τάσος Ξιαρχό, δηλώνοντας πως είναι ο «νέος Φωκάς Ευαγγελινός». Ο χορευτής εξήγησε ότι η επιλογή του αυτή σχετίζεται με το γεγονός ότι όσο περνούν τα χρόνια, δεν είναι για εκείνον το ίδιο εύκολο να υπηρετεί την τέχνη του από αυτή τη θέση.

Παράλληλα, διευκρίνισε πως, αν και στο παρελθόν έχει ασκήσει κριτική στον Φωκά Ευαγγελινό, δεν μπορεί να παραβλέψει, όπως είπε, το γεγονός ότι έχει χαράξει μία σημαντική πορεία.

«Όσο μεγαλώνω δεν μπορώ να χορεύω, πονάει η μέση μου, γι’ αυτό αποφάσισα να γίνω σκηνοθέτης. Είμαι ένας νέος Φωκάς Ευαγγελινός. Ό,τι κι αν έχω πει γι’ αυτόν, έχει ιστορία και είναι φοβερός άνθρωπός», δήλωσε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου.

Συνεχίζοντας, ξεκαθάρισε πως δεν μετανιώνει για την ουσία όσων είχε πει παλαιοτερα για τον χορογράφο. Παρόλα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο τα διατύπωσε δεν θεωρεί ότι ήταν ο σωστός. «Δεν παίρνω πίσω αυτά που έχω πει. Έκατσα και σκέφτηκα, δεν σημαίνει ότι αυτά που έλεγα δεν ισχύουν, αλλά τα έλεγα με πολύ λάθος τρόπο», ανέφερε κλείνοντας τις δηλώσεις του.

Δείτε το βίντεο με όσα είπε

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