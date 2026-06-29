Μιμή Ντενίση: Κανένας ρόλος δεν συγκρίνεται με εκείνον της μητέρας, η Μαριτίνα έφερε χαρά και ζεστασιά στη ζωή μου
Μιμή Ντενίση: Κανένας ρόλος δεν συγκρίνεται με εκείνον της μητέρας, η Μαριτίνα έφερε χαρά και ζεστασιά στη ζωή μου
Η ηθοποιός και συγγραφέας εξέφρασε την περηφάνια της για την κόρη της, με αφορμή την ολοκλήρωση των σπουδών της
Με αφορμή την ολοκλήρωση των σπουδών της κόρης της, Μαριτίνας, η Μιμή Ντενίση έκανε μία ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας την περηφάνια και τη συγκίνησή της.
Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός και συγγραφέας εξομολογήθηκε πως νιώθει ευγνώμων για όσα της έχει προσφέρει η δουλειά της, αλλά και για την αγάπη που λαμβάνει όλα αυτά τα χρόνια από τον κόσμο. Αν και κάθε ρόλος που έχει υποδυθεί της έχει χαρίσει στιγμές συγκίνησης και χαράς, κανένας, όπως τόνισε, δεν συγκρίνεται με αυτόν της μητέρας. Η Μιμή Ντενίση τον χαρακτήρισε ως τον πιο δύσκολο και υπεύθυνο ρόλο που της χαρίζει όμως τη μεγαλύτερη ικανοποίηση και περηφάνια. Αναφερόμενη πιο συγκεκριμένα στην κόρη της, πρόσθεσε πως έφερε ζεστασιά και χαρά στη ζωή της.
Πιο αναλυτικά, η Μιμή Ντενίση έγραψε χαρακτηριστικά: «Είμαι ευγνώμων για όλες τις χαρές που μου έχει προσφέρει η δουλειά μου. Όπως και για την αγάπη που μου δείχνει τόσα χρόνια ο κόσμος. Όλοι οι ρόλοι που έχω παίξει μου έχουν προσφέρει στιγμές συγκίνησης κ χαράς Κανένας ρόλος όμως για μένα δεν συγκρίνεται με τον ρόλο της μητέρας. Ο πιο δύσκολος ο πιο απαιτητικός και υπεύθυνος. Αυτός όμως που δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση και περηφάνια. Και η Μαριτίνα εκτός από τ ότι έφερε χαρά κ ζεστασιά στη ζωή μου με κάνει και περήφανη. Τώρα που τελειώνει τις σπουδές της και ξεκινάει τον δικό της δρόμο στη ζωή με κάνει ακόμα πιο περήφανη καθώς στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και καθόλου στη δική μου βοήθεια. Είμαστε περήφανες για τα παιδιά μας και τα στηρίζουμε όπως μπορούμε».
Δείτε την ανάρτηση της Μιμής Ντενίση
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός και συγγραφέας εξομολογήθηκε πως νιώθει ευγνώμων για όσα της έχει προσφέρει η δουλειά της, αλλά και για την αγάπη που λαμβάνει όλα αυτά τα χρόνια από τον κόσμο. Αν και κάθε ρόλος που έχει υποδυθεί της έχει χαρίσει στιγμές συγκίνησης και χαράς, κανένας, όπως τόνισε, δεν συγκρίνεται με αυτόν της μητέρας. Η Μιμή Ντενίση τον χαρακτήρισε ως τον πιο δύσκολο και υπεύθυνο ρόλο που της χαρίζει όμως τη μεγαλύτερη ικανοποίηση και περηφάνια. Αναφερόμενη πιο συγκεκριμένα στην κόρη της, πρόσθεσε πως έφερε ζεστασιά και χαρά στη ζωή της.
Πιο αναλυτικά, η Μιμή Ντενίση έγραψε χαρακτηριστικά: «Είμαι ευγνώμων για όλες τις χαρές που μου έχει προσφέρει η δουλειά μου. Όπως και για την αγάπη που μου δείχνει τόσα χρόνια ο κόσμος. Όλοι οι ρόλοι που έχω παίξει μου έχουν προσφέρει στιγμές συγκίνησης κ χαράς Κανένας ρόλος όμως για μένα δεν συγκρίνεται με τον ρόλο της μητέρας. Ο πιο δύσκολος ο πιο απαιτητικός και υπεύθυνος. Αυτός όμως που δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση και περηφάνια. Και η Μαριτίνα εκτός από τ ότι έφερε χαρά κ ζεστασιά στη ζωή μου με κάνει και περήφανη. Τώρα που τελειώνει τις σπουδές της και ξεκινάει τον δικό της δρόμο στη ζωή με κάνει ακόμα πιο περήφανη καθώς στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και καθόλου στη δική μου βοήθεια. Είμαστε περήφανες για τα παιδιά μας και τα στηρίζουμε όπως μπορούμε».
Δείτε την ανάρτηση της Μιμής Ντενίση
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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