Ρία Ελληνίδου: Οι τελευταίες φωτογραφίες με μαγιό από την Ταϊλάνδη και το παράπονο της γιαγιάς της για τον παππού της, δείτε βίντεο
GALA
Ρία Ελληνίδου Μαγιό Ταϊλάνδη Γιαγιά

Ρία Ελληνίδου: Οι τελευταίες φωτογραφίες με μαγιό από την Ταϊλάνδη και το παράπονο της γιαγιάς της για τον παππού της, δείτε βίντεο

«Οι διακοπές τέλος!» ανακοίνωσε η τραγουδίστρια με ανάρτησή της στο Instagram

Ρία Ελληνίδου: Οι τελευταίες φωτογραφίες με μαγιό από την Ταϊλάνδη και το παράπονο της γιαγιάς της για τον παππού της, δείτε βίντεο
21 ΣΧΟΛΙΑ
Τα «κεφάλια μέσα» για τη Ρία Ελληνίδου, η οποία ολοκλήρωσε τις διακοπές της στην Ταϊλάνδη και ετοιμάζεται για εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ως... αποχαιρετιστήριο των διακοπών της, η τραγουδίστρια έκανε μια ανάρτηση στο Instagram με τις τελευταίες φωτογραφίες της με μαγιό από την Ταϊλάνδη όπου βρέθηκε με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

«Οι διακοπές τέλος! @pyli_axiou ξεκινάμε» έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών η Ρία Ελληνίδου.



Παράλληλα σε story που ανήρτησε, η τραγουδίστρια αποκάλυψε το παράπονο της γιαγιάς της για τον παππού της και το Facebook.

«Είναι άρρωστος, όλη την ώρα είναι στο Facebook» ακούγεται να λέει η γιαγιά της Ρίας Ελληνίδου.

«Και τι σε πειράζει περισσότερο;» ρώτησε η τραγουδίστρια την γιαγιά της που απάντησε «που το έχει δυνατά και βλέπει ό,τι θέλει».

Κλείσιμο
«Να ξέρεις γιαγιά θα τον κάνω block» καταλήγει το βίντεο της Ρίας Ελληνίδου.

21 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης