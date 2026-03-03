Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Ρία Ελληνίδου: Οι τελευταίες φωτογραφίες με μαγιό από την Ταϊλάνδη και το παράπονο της γιαγιάς της για τον παππού της, δείτε βίντεο
«Οι διακοπές τέλος!» ανακοίνωσε η τραγουδίστρια με ανάρτησή της στο Instagram
Τα «κεφάλια μέσα» για τη Ρία Ελληνίδου, η οποία ολοκλήρωσε τις διακοπές της στην Ταϊλάνδη και ετοιμάζεται για εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Ως... αποχαιρετιστήριο των διακοπών της, η τραγουδίστρια έκανε μια ανάρτηση στο Instagram με τις τελευταίες φωτογραφίες της με μαγιό από την Ταϊλάνδη όπου βρέθηκε με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.
«Οι διακοπές τέλος! @pyli_axiou ξεκινάμε» έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών η Ρία Ελληνίδου.
Παράλληλα σε story που ανήρτησε, η τραγουδίστρια αποκάλυψε το παράπονο της γιαγιάς της για τον παππού της και το Facebook.
«Είναι άρρωστος, όλη την ώρα είναι στο Facebook» ακούγεται να λέει η γιαγιά της Ρίας Ελληνίδου.
«Και τι σε πειράζει περισσότερο;» ρώτησε η τραγουδίστρια την γιαγιά της που απάντησε «που το έχει δυνατά και βλέπει ό,τι θέλει».
«Να ξέρεις γιαγιά θα τον κάνω block» καταλήγει το βίντεο της Ρίας Ελληνίδου.
