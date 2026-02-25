ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πέθανε στα 52 του ο Oliver Power Grant, ιδρυτικό μέλος των Wu-Tang Clan

Ο Grant είχε χαράξει μια πορεία ως επιχειρηματίας, εκτελεστικός παραγωγός και ηθοποιός

Σε ηλικία 52 ετών πέθανε το ιδρυτικός μέλος των Wu-Tang Clan, Oliver Power Grant. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή από τη μουσική πλατφόρμα Okayplayer, χωρίς ωστόσο να δίνονται λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία θανάτου του.

Όπως αναφερόταν στην ανακοίνωση: «Ως κινητήρια δύναμη πίσω από ένα από τα πιο σημαντικά κινήματα της χιπ-χοπ, ο Power συνέβαλε στη δημιουργία ενός παγκόσμιου κληροδοτήματος με ρίζες στην ανεξαρτησία, την ιδιοκτησία και τον πολιτισμό. Η πίστη του στον δημιουργικό έλεγχο και την ενδυνάμωση της κοινότητας συνέβαλε στη διαμόρφωση όχι μόνο μιας ομάδας, αλλά μιας δυναστείας που άλλαξε για πάντα τη μουσική. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Ο Grant γεννήθηκε τον Νοέμβριο 1973 και ανέπτυξε μια πορεία ως επιχειρηματίας, εκτελεστικός παραγωγός και ηθοποιός. Από τα πρώτα βήματα της δημιουργίας των Wu-Tang Clan, βρέθηκε στον στενό τους πυρήνα, συμβάλλοντας στον προσανατολισμό της ομάδας και αναλαμβάνοντας χρέη εκτελεστικού παραγωγού.

Παράλληλα με τη μουσική δραστηριότητα, ίδρυσε και διηύθυνε τη Wu Wear, το καινοτόμο brand ένδυσης που διεύρυνε την παρουσία και την επιρροή του συγκροτήματος στη street fashion και στο λιανεμπόριο.

Φωτογραφία: Shutterstock
