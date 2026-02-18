Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
H σπάνια δημόσια εμφάνιση του Λεονάρντο Ντι Κάπριο με τον πατέρα του, δείτε φωτογραφίες
Πατέρας και γιος έφαγαν σε εστιατόριο του Μπέβερλι Χιλς
Μια σπάνια οικογενειακή εμφάνιση έκανε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο Μπέβερλι Χιλς, καθώς επισκέφτηκε γνωστό εστιατόριο, έχοντας στο πλευρό του τον πατέρα του, Τζορτζ Ντι Κάπριο.
Ο Τζορτζ ΝτιΚάπριο είναι γνωστός στις ΗΠΑ ως συγγραφέας κόμικς και έχει κάνει κατά καιρούς εμφανίσεις ως ηθοποιός. Πατέρας και γιος επέλεξαν χαλαρό ντύσιμο για την οικογενειακή τους έξοδο, με τζιν και casual σύνολα, σε μια σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση, καθώς ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν συνηθίζει να φωτογραφίζεται συχνά με τον πατέρα του.
