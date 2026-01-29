H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Σίντνεϊ Σουίνι και Κιμ Καρντάσιαν κάνουν «διαγωνισμό» για τα πιο σέξι εσώρουχα, δείτε φωτογραφίες
Δείτε τις αναρτήσεις που έκαναν στο Instagram με λίγες ώρες διαφορά
Σε έναν άτυπο διαγωνισμό μέσω αναρτήσεων στο Instagram - πίσω από τον οποίο κρύβονται επιχειρηματικά συμφέροντα - φαίνεται ότι έχουν επιδοθεί η Σίντνεϊ Σουίνι και η Κιμ Καρντάσιαν.
Αφορμή η είσοδος της ηθοποιού στον χώρο της βιομηχανίας εσωρούχων, επαγγελματικό πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια η τηλεπερσόνα.
Με διαφορά λίγων ωρών και οι δύο έκαναν την Τετάρτη αναρτήσεις με σέξι εσώρουχα ελπίζοντας να προσελκύσουν πελάτες ανάμεσα στα εκατομμύρια των followers τους.
Πρώτη χτύπησε η Σίντνεϊ Σουίνι με μια σειρά φωτογραφιών της ίδιας να φοράει σέξι εσώρουχα για την φίρμα της με τίτλο SYRN, για την οποία έχει μπλέξει ήδη και σε νομικές περιπέτειες.
Ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα η Κιμ Καρντάσιαν με δικές της φωτογραφίες με μικροσκοπικά εσώρουχα για τη φίρμα της Skims ενώ σε δεύτερη ανάρτηση παρουσίασε δημιουργίες ενόψει της εορτής του Αγίου Βαλεντίνου
