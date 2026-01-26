Το βίντεο της Evangelia με τον Νίκο Οικονομόπουλο για το τραγούδι της στον ελληνικό τελικό της Eurovision: «Καλή επιτυχία λουλουδάκι μου»
Το βίντεο της Evangelia με τον Νίκο Οικονομόπουλο για το τραγούδι της στον ελληνικό τελικό της Eurovision: «Καλή επιτυχία λουλουδάκι μου»
«Βρε καλώς τον στην παρέα» λέει η Evangelia στον Νίκο Οικονομόπουλο
Οι συμμετέχοντες στον ελληνικό τελικό της Eurovision ετοιμάζονται με κάθε τρόπο για να είναι αυτοί που θα ταξιδέψουν τον Μάιο στην Αυστρία.
Έτσι η Evangelia… επιστράτευσε και τον Νίκο Οικονομόπουλο για να προωθήσει το τραγούδι της με τίτλο «Parea».
«Βρε καλώς τον στην παρέα» ακούγεται να λέει στην αρχή του βίντεο που ανήρτησε στο Instagram με τον Νίκο Οικονομόπουλο να μπαίνει στο πλάνο και στη συνέχεια να χορεύουν μαζί στον ρυθμό του τραγουδιού.
«Καλή επιτυχία λουλουδάκι μου» εύχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος στην Evangelia με την οποία εμφανίζονται μαζί στην Fantasia.
Δείτε το βίντεο της Evangelia στο Instagram
