Η συγγραφέας Κόλιν Χούβερ του «It Ends With Us» αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο

Κόλιν Χούβερ

Η

Χούβερ

έγινε ευρέως γνωστή με το μυθιστόρημά της του 2016 «It Ends With Us», που αφηγείται την ιστορία της ανθοπώλισσας Λίλι Μπλουμ, η οποία βρίσκεται σε κακοποιητική σχέση με έναν νευροχειρουργό. Το 2024 κυκλοφόρησε η κινηματογραφική μεταφορά του έργου στο Χόλιγουντ, με πρωταγωνίστρια την Μπλέικ Λάιβλι και τον Τζάστιν Μπαλντόνι.



Φωτογραφία άρθρου: AP

Τη διάγνωσή της με καρκίνο ανακοίνωσε ηΗ διάσημη συγγραφέας μυθιστορημάτων, αποκάλυψε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στους θαυμαστές της, ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο και υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της φορώντας νοσοκομειακή ρόμπα, ησυνόδευσε την ανάρτησή της, γράφοντας: «Δεύτερη προς τελευταία μέρα της ακτινοθεραπείας! Μακάρι να μπορούσα να ρίξω την ευθύνη για τα μαλλιά και τις εκφράσεις μου στην ογκολογική του Τέξας, αλλά ήταν υπέροχοι. Ελπίζω να μην τους χρειαστείτε ποτέ, αλλά τους συνιστώ ανεπιφύλακτα».Η συγγραφέας δεν έχει αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάγνωση, η οποία έρχεται λίγους μήνες μετά την υποχρεωτική απουσία της από δημοσιογραφικές εκδηλώσεις για τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματός της του 2019 «Regretting You», λόγω «αναπόφευκτης χειρουργικής επέμβασης».Η 46χρονη έχει αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, κυρίως μέσω της κοινότητας αναγνωστών στο TikTok, που προτείνουν και συζητούν τα βιβλία της. Έχει πουλήσει συνολικά πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, εκ των οποίων πάνω από 10 εκατομμύρια οφείλονται στο «It Ends With Us».