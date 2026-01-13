Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Η συγγραφέας Κόλιν Χούβερ του «It Ends With Us» αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο
Η συγγραφέας Κόλιν Χούβερ του «It Ends With Us» αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο
Η διάσημη συγγραφέας υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία
Τη διάγνωσή της με καρκίνο ανακοίνωσε η συγγραφέας του «It End With Us», Κόλιν Χούβερ.
Η διάσημη συγγραφέας μυθιστορημάτων, αποκάλυψε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στους θαυμαστές της, ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο και υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της φορώντας νοσοκομειακή ρόμπα, η Κόλιν Χούβερ συνόδευσε την ανάρτησή της, γράφοντας: «Δεύτερη προς τελευταία μέρα της ακτινοθεραπείας! Μακάρι να μπορούσα να ρίξω την ευθύνη για τα μαλλιά και τις εκφράσεις μου στην ογκολογική του Τέξας, αλλά ήταν υπέροχοι. Ελπίζω να μην τους χρειαστείτε ποτέ, αλλά τους συνιστώ ανεπιφύλακτα».
Δείτε την ανάρτησή της
Η συγγραφέας δεν έχει αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάγνωση, η οποία έρχεται λίγους μήνες μετά την υποχρεωτική απουσία της από δημοσιογραφικές εκδηλώσεις για τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματός της του 2019 «Regretting You», λόγω «αναπόφευκτης χειρουργικής επέμβασης».
Η 46χρονη έχει αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, κυρίως μέσω της κοινότητας αναγνωστών στο TikTok, που προτείνουν και συζητούν τα βιβλία της. Έχει πουλήσει συνολικά πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, εκ των οποίων πάνω από 10 εκατομμύρια οφείλονται στο «It Ends With Us».
Η Χούβερ έγινε ευρέως γνωστή με το μυθιστόρημά της του 2016 «It Ends With Us», που αφηγείται την ιστορία της ανθοπώλισσας Λίλι Μπλουμ, η οποία βρίσκεται σε κακοποιητική σχέση με έναν νευροχειρουργό. Το 2024 κυκλοφόρησε η κινηματογραφική μεταφορά του έργου στο Χόλιγουντ, με πρωταγωνίστρια την Μπλέικ Λάιβλι και τον Τζάστιν Μπαλντόνι.
Φωτογραφία άρθρου: AP
Η διάσημη συγγραφέας μυθιστορημάτων, αποκάλυψε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στους θαυμαστές της, ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο και υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της φορώντας νοσοκομειακή ρόμπα, η Κόλιν Χούβερ συνόδευσε την ανάρτησή της, γράφοντας: «Δεύτερη προς τελευταία μέρα της ακτινοθεραπείας! Μακάρι να μπορούσα να ρίξω την ευθύνη για τα μαλλιά και τις εκφράσεις μου στην ογκολογική του Τέξας, αλλά ήταν υπέροχοι. Ελπίζω να μην τους χρειαστείτε ποτέ, αλλά τους συνιστώ ανεπιφύλακτα».
Δείτε την ανάρτησή της
Η συγγραφέας δεν έχει αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάγνωση, η οποία έρχεται λίγους μήνες μετά την υποχρεωτική απουσία της από δημοσιογραφικές εκδηλώσεις για τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματός της του 2019 «Regretting You», λόγω «αναπόφευκτης χειρουργικής επέμβασης».
Η 46χρονη έχει αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, κυρίως μέσω της κοινότητας αναγνωστών στο TikTok, που προτείνουν και συζητούν τα βιβλία της. Έχει πουλήσει συνολικά πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, εκ των οποίων πάνω από 10 εκατομμύρια οφείλονται στο «It Ends With Us».
Η Χούβερ έγινε ευρέως γνωστή με το μυθιστόρημά της του 2016 «It Ends With Us», που αφηγείται την ιστορία της ανθοπώλισσας Λίλι Μπλουμ, η οποία βρίσκεται σε κακοποιητική σχέση με έναν νευροχειρουργό. Το 2024 κυκλοφόρησε η κινηματογραφική μεταφορά του έργου στο Χόλιγουντ, με πρωταγωνίστρια την Μπλέικ Λάιβλι και τον Τζάστιν Μπαλντόνι.
Φωτογραφία άρθρου: AP
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα