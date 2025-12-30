Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
«Avengers: Doomsday»: Στο νέο teaser ο Κρις Χέμσγουορθ επιστρέφει ως Thor
«Avengers: Doomsday»: Στο νέο teaser ο Κρις Χέμσγουορθ επιστρέφει ως Thor
Ο Thor ετοιμάζεται να ενωθεί με τους Avengers για να αντιμετωπίσει τον Doctor Doom
Το δεύτερο teaser του «Avengers: Doomsday» κυκλοφόρησε εστιάζοντας στον Thor, τον οποίο υποδύεται για μία ακόμη φορά ο Κρις Χέμσγουορθ.
Το νέο teaser έρχεται μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση του Captain America του Κρις Έβανς στο πρώτο κλιπ του «Doomsday» και περιστρέφεται γύρω από την επιθυμία του να κρατήσει ασφαλή τη θετή του κόρη, τη Love (που παρουσιάστηκε στο «Thor: Love and Thunder» του 2022), καθώς ανταποκρίνεται ξανά στο κάλεσμα της μάχης.
Το teaser ξεκινά σε ένα ηλιόλουστο, ήρεμο δάσος. Ο Thor προσεύχεται στον αείμνηστο πατέρα του, τον θεό Όντιν, ζητώντας δύναμη ώστε να προστατεύσει τη νέα του κόρη, καθώς ετοιμάζεται να ενωθεί με τους Avengers για να αντιμετωπίσει τον Doctor Doom, τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, στο «Doomsday».
Δείτε το νέο teaser
Ο Κρις Χέμσγουορθ είχε ήδη ανακοινωθεί νωρίτερα φέτος ότι θα πρωταγωνιστήσει στο «Avengers: Doomsday», μαζί με πολλούς ακόμη ηθοποιούς της Marvel. Θα αντιμετωπίσει τον Doctor Doom με τη βοήθεια των Κρις Έβανς, Άντονι Μακί, Ντάνι Ραμίρεζ, Σεμπάστιαν Σταν, Πολ Ραντ, Τομ Χίντλστον, Λετίσια Ράιτ, Ουίνστον Ντιουκ και Σίμου Λίου.
Το «Doomsday» θα ενώσει όχι μόνο τους Avengers, αλλά και τους πρωταγωνιστές του «Fantastic Four» Πέδρο Πασκάλ, Βανέσα Κίρμπι, Τζόζεφ Κουίν και Έμπον Μος-Μπάκραχ, καθώς και το καστ των «Thunderbolts» Φλόρενς Πιου, Ντέιβιντ Χάρμπορ, Γουάιατ Ράσελ, Χάνα Τζον-Κέιμεν και Λιούις Πούλμαν.
Με «άλμα» από το κινηματογραφικό σύμπαν των «X-Men», το καστ της ταινίας θα περιλαμβάνει επίσης τους Πάτρικ Στιούαρτ, Ίαν ΜακΚέλεν, Κέλσι Γκράμερ, Άλαν Κάμινγκ, Τζέιμς Μάρσντεν, Τσάνινγκ Τέιτουμ και Ρεμπέκα Ρόμιτζιν.
Η νέα ταινία των «Avengers» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2026
Το νέο teaser έρχεται μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση του Captain America του Κρις Έβανς στο πρώτο κλιπ του «Doomsday» και περιστρέφεται γύρω από την επιθυμία του να κρατήσει ασφαλή τη θετή του κόρη, τη Love (που παρουσιάστηκε στο «Thor: Love and Thunder» του 2022), καθώς ανταποκρίνεται ξανά στο κάλεσμα της μάχης.
Το teaser ξεκινά σε ένα ηλιόλουστο, ήρεμο δάσος. Ο Thor προσεύχεται στον αείμνηστο πατέρα του, τον θεό Όντιν, ζητώντας δύναμη ώστε να προστατεύσει τη νέα του κόρη, καθώς ετοιμάζεται να ενωθεί με τους Avengers για να αντιμετωπίσει τον Doctor Doom, τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, στο «Doomsday».
Δείτε το νέο teaser
Ο Κρις Χέμσγουορθ είχε ήδη ανακοινωθεί νωρίτερα φέτος ότι θα πρωταγωνιστήσει στο «Avengers: Doomsday», μαζί με πολλούς ακόμη ηθοποιούς της Marvel. Θα αντιμετωπίσει τον Doctor Doom με τη βοήθεια των Κρις Έβανς, Άντονι Μακί, Ντάνι Ραμίρεζ, Σεμπάστιαν Σταν, Πολ Ραντ, Τομ Χίντλστον, Λετίσια Ράιτ, Ουίνστον Ντιουκ και Σίμου Λίου.
Το «Doomsday» θα ενώσει όχι μόνο τους Avengers, αλλά και τους πρωταγωνιστές του «Fantastic Four» Πέδρο Πασκάλ, Βανέσα Κίρμπι, Τζόζεφ Κουίν και Έμπον Μος-Μπάκραχ, καθώς και το καστ των «Thunderbolts» Φλόρενς Πιου, Ντέιβιντ Χάρμπορ, Γουάιατ Ράσελ, Χάνα Τζον-Κέιμεν και Λιούις Πούλμαν.
Με «άλμα» από το κινηματογραφικό σύμπαν των «X-Men», το καστ της ταινίας θα περιλαμβάνει επίσης τους Πάτρικ Στιούαρτ, Ίαν ΜακΚέλεν, Κέλσι Γκράμερ, Άλαν Κάμινγκ, Τζέιμς Μάρσντεν, Τσάνινγκ Τέιτουμ και Ρεμπέκα Ρόμιτζιν.
Η νέα ταινία των «Avengers» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα