Χίλαρι Σουάνκ: Το ξέσπασμα σε θαυμάστριά της στο αεροδρόμιο και η συγγνώμη που ζήτησε
Η ηθοποιός είχε «επιτεθεί» στη μητέρα δύο παιδιών, θεωρώντας ότι την τραβούσε φωτογραφία χωρίς την άδειά της
Ένα αμήχανο περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα στη Χίλαρι Σουάνκ και μια θαυμάστριά της σε αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, με τη σταρ του Χόλιγουντ να αντιδρά απότομα, θεωρώντας ότι την τραβούσε φωτογραφία χωρίς την άδειά της. Μερικές μέρες αργότερα ωστόσο, ακολούθησε η συγγνώμη της ηθοποιού για τη συμπεριφορά της.
Η Τζέιντα Μπάφας, η οποία ταξίδευε στη στην Disneyland με τους δύο γιους της που πάσχουν από δυστροφία Duchenne εξήγησε ότι έτυχε να δει τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό στο αεροδρόμιο LAX στο Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού που είχε οργανωθεί μέσω του Make-A-Wish.
«Στην παραλαβή αποσκευών, περπατούσα δίπλα στη Χίλαρι Σουάνκ», είπε η Μπάφας στην Daily Mail. «Και την κοίταξα ξανά γιατί είναι η Χίλαρι Σουάνκ και είμαι φαν των ταινιών της και τα λοιπά». Η Μπάφας είπε ότι έβγαλε το κινητό της «επειδή αποσπάστηκε και προσπαθούσε να βρει τα παιδιά του Make-A-Wish και τον άντρα μου». «Απλώς κοίταζα, ξέρετε, προσπαθούσα να καλέσω τον άντρα μου. Δεν τραβούσα φωτογραφία», επισήμανε.
Η γυναίκα περιέγραψε το περιστατικό με μια ανάρτηση στα social media, γράφοντας: «Πήρες αυτό που ήθελες; Πήρες αυτό για το οποίο ήρθες; Απόλαυσε αυτή τη φωτογραφία». Σύμφωνα με την Μπάφας, η Σουάνκ «έφυγε κάπως θυμωμένη» μετά το επεισόδιο.
«Απλώς με πλήγωσε, γιατί ξεκινούσα το ταξίδι Make-A-Wish του γιου μου, κάτι που εκείνη δεν θα μπορούσε να γνωρίζει, αλλά ήταν μία από αυτές τις καταστάσεις όπου ήταν από τις πρώτες μου συναντήσεις με κάποια διασημότητα, οπότε το βρήκα και λίγο κωμικό», είπε η Μπάφας. «Απλώς δεν ξέρουμε τι περνούν οι άλλοι, κι εγώ ήμουν απλώς μια στρεσαρισμένη μαμά που προσπαθούσε να διαχειριστεί το LAX».
Η Μπάφας ανέφερε στη συνέχεια ότι η Σουάνκ επικοινώνησε μαζί της για να ζητήσει συγγνώμη. Όπως είπε στην Daily Mail, της έστειλε μήνυμα μέσω Instagram για να απολογηθεί και να εξηγήσει πως ανησυχούσε μήπως φωτογραφηθούν τα δίχρονα δίδυμα παιδιά της. Η Μπάφας εξέφρασε επίσης την έκπληξή της που η ηθοποιός ήρθε σε επικοινωνία μαζί της. «Δεν περίμενα ότι η Χίλαρι Σουάνκ θα μου μιλήσει απευθείας. Ήταν κάπως ένα “ουάου, έμεινα άφωνη”, δήλωσε.
Ο σύζυγος της Μπάφας είπε με τη σειρά του ότι το περιστατικό ήταν «απρόσμενο στην αρχή του ταξιδιού μας» και αναρωτήθηκε γιατί μια ηθοποιός που έχει κερδίσει δύο Όσκαρ θα ανησυχούσε τόσο για τις κάμερες. «Το να απαντάς απότομα σε οποιονδήποτε όταν είσαι σε αυτό το επάγγελμα είναι κάπως… δεν ξέρω — είναι ό,τι είναι», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι το ζευγάρι δεν είναι θυμωμένο με τη Σουάνκ.
Double-Oscar winner Hillary Swank's rude airport outburst to mother taking her two dying children on Make-A-Wish dream trip https://t.co/yUTBzExSeW— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 10, 2025
