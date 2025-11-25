Γιώργος Πολυχρονίου: Δεν ήμουν πιστός στις σχέσεις μου, βαριέμαι
Γιώργος Πολυχρονίου: Δεν ήμουν πιστός στις σχέσεις μου, βαριέμαι
Όταν είσαι πενηντάρης, θέλεις όλα να λειτουργούν όπως είναι, πρόσθεσε
Για τις σχέσεις του και την προσωπική του κοσμοθεωρία μίλησε ο Γιώργος Πολυχρονίου, ενώ εξήγησε και το πώς οι προοδευτικές εμπειρίες που απέκτησε ως φοιτητής στο Λονδίνο διαμόρφωσαν τον τρόπο, με τον οποίο βλέπει σήμερα τη ζωή και τους ανθρώπους. Ο παρουσιαστής περιέγραψε τις επιλογές του, τις συναισθηματικές του ανάγκες αλλά και τις αντιλήψεις που τον ακολούθησαν από τη δεκαετία του ’70 μέχρι σήμερα.
Αναφερόμενος στις σχέσεις του, ο Γιώργος Πολυχρονίου παραδέχτηκε μιλώντας στην εκπομπή EQ: «Δεν ήμουνα πιστός στις σχέσεις μου. Βαριέμαι. Όταν είσαι πενηντάρης, θέλεις όλα να λειτουργούν όπως είναι. Η ζωή σε λατρεύει, ο Θεός... Είχα πολύ ωραία γυναίκα, άσ’ τη και ελεύθερη. Άσε να τη δουν κι άλλοι. Γενικά ήμουνα λίγο μοντέρνος σε αυτό. Δεν είμαι κτητικός, αλλά θέλω την ασφάλειά μου. Και όταν μεγαλώνεις θέλεις και την επιβεβαίωση. Σπίτι, σύζυγος, παιδί, αγάπη, δώρα, ταξίδια. Τα δίνω όλα. Στυλ Δημήτρη Τσοβόλα… "δώσ’ τα όλα"».
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για την καθημερινότητά του και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολυτέλεια, ο παρουσιαστής τόνισε: «Όπως είμαι ντυμένος σήμερα, αυτά που φοράω κάνουν 150 ευρώ. Και τότε που είχα 5 εκατ. τα ίδια θα φορούσα. Δεν με νοιάζει το χρυσό ρολόι. Έχω δύο και δεν τα φοράω. Δεν με ενδιέφερε ποτέ ο καθωσπρεπισμός. Είχα προοδευτικές ιδέες από τα φοιτητικά μου χρόνια στο Λονδίνο. Άκουγα στην Ελλάδα "τι θα πει η γειτονιά;". Δεν με άγγιξαν ποτέ αυτά».
Τέλος, ο Γιώργος Πολυχρονίου θυμήθηκε τον πολιτισμικό σοκ που βίωσε στο Λονδίνο τη δεκαετία του ’70, εξηγώντας πόσο διαφορετικός ήταν ο κόσμος που αντίκρισε συγκριτικά με την τότε Ελλάδα. «Στο Λονδίνο είδα πράγματα που στην Ελλάδα δεν υπήρχαν. Το ’71 είδα μαύρο να φιλιέται με ξανθιά. Είδα γυναίκες σερβιτόρες, όταν εδώ είχαμε μόνο άντρες. Είδα χρήση ναρκωτικών. Είδα ομόφυλα ζευγάρια. Εγώ έφυγα από τις ταινίες της Μάρθας Βούρτση και πήγα και είδα έναν άλλο κόσμο», εξήγησε κλείνοντας.
Αναφερόμενος στις σχέσεις του, ο Γιώργος Πολυχρονίου παραδέχτηκε μιλώντας στην εκπομπή EQ: «Δεν ήμουνα πιστός στις σχέσεις μου. Βαριέμαι. Όταν είσαι πενηντάρης, θέλεις όλα να λειτουργούν όπως είναι. Η ζωή σε λατρεύει, ο Θεός... Είχα πολύ ωραία γυναίκα, άσ’ τη και ελεύθερη. Άσε να τη δουν κι άλλοι. Γενικά ήμουνα λίγο μοντέρνος σε αυτό. Δεν είμαι κτητικός, αλλά θέλω την ασφάλειά μου. Και όταν μεγαλώνεις θέλεις και την επιβεβαίωση. Σπίτι, σύζυγος, παιδί, αγάπη, δώρα, ταξίδια. Τα δίνω όλα. Στυλ Δημήτρη Τσοβόλα… "δώσ’ τα όλα"».
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για την καθημερινότητά του και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολυτέλεια, ο παρουσιαστής τόνισε: «Όπως είμαι ντυμένος σήμερα, αυτά που φοράω κάνουν 150 ευρώ. Και τότε που είχα 5 εκατ. τα ίδια θα φορούσα. Δεν με νοιάζει το χρυσό ρολόι. Έχω δύο και δεν τα φοράω. Δεν με ενδιέφερε ποτέ ο καθωσπρεπισμός. Είχα προοδευτικές ιδέες από τα φοιτητικά μου χρόνια στο Λονδίνο. Άκουγα στην Ελλάδα "τι θα πει η γειτονιά;". Δεν με άγγιξαν ποτέ αυτά».
Τέλος, ο Γιώργος Πολυχρονίου θυμήθηκε τον πολιτισμικό σοκ που βίωσε στο Λονδίνο τη δεκαετία του ’70, εξηγώντας πόσο διαφορετικός ήταν ο κόσμος που αντίκρισε συγκριτικά με την τότε Ελλάδα. «Στο Λονδίνο είδα πράγματα που στην Ελλάδα δεν υπήρχαν. Το ’71 είδα μαύρο να φιλιέται με ξανθιά. Είδα γυναίκες σερβιτόρες, όταν εδώ είχαμε μόνο άντρες. Είδα χρήση ναρκωτικών. Είδα ομόφυλα ζευγάρια. Εγώ έφυγα από τις ταινίες της Μάρθας Βούρτση και πήγα και είδα έναν άλλο κόσμο», εξήγησε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα:
Politico: Πώς η Μόσχα στρατολογεί Ουκρανούς για κατασκοπεία, χιλιάδες οι υποθέσεις εσχάτης προδοσίας
Αν δώσω λεφτά στην Ελλάδα είναι σαν να τα πετάω σε σκουπιδοτενεκέ, καλύτερα σε ορφανοτροφείο, είπε ο Πούτιν στον Τσίπρα
«Καλύτερα να του είχες πιάσει τον κ...»: Σάλος στις ΗΠΑ για τη δημόσια αγκαλιά της χήρας του Τσάρλι Κερκ με τον Τζέι Ντι Βανς, πώς την σχολίασε η ίδια
Politico: Πώς η Μόσχα στρατολογεί Ουκρανούς για κατασκοπεία, χιλιάδες οι υποθέσεις εσχάτης προδοσίας
Αν δώσω λεφτά στην Ελλάδα είναι σαν να τα πετάω σε σκουπιδοτενεκέ, καλύτερα σε ορφανοτροφείο, είπε ο Πούτιν στον Τσίπρα
«Καλύτερα να του είχες πιάσει τον κ...»: Σάλος στις ΗΠΑ για τη δημόσια αγκαλιά της χήρας του Τσάρλι Κερκ με τον Τζέι Ντι Βανς, πώς την σχολίασε η ίδια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα