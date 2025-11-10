Τζόναθαν Μπέιλι για το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας: Υπάρχει ως ιδέα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν «φωνάζει» πολύ μέσα μου
Τζόναθαν Μπέιλι για το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας: Υπάρχει ως ιδέα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν «φωνάζει» πολύ μέσα μου

Έχω το απόλυτο προνόμιο να είμαι γκέι άντρας, δεν υπάρχει βιολογικό ρολόι, συμπλήρωσε ο ηθοποιός

Τζόναθαν Μπέιλι για το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας: Υπάρχει ως ιδέα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν «φωνάζει» πολύ μέσα μου
Για το αν σκέφτεται το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας ρωτήθηκε ο Τζόναθαν Μπέιλι. Ο 37χρονος ηθοποιός που ανακηρύχθηκε πιο σέξι άντρας του κόσμου από το περιοδικό PEOPLE εξήγησε ότι, αν και δεν είναι αρνητικός στην ιδέα να αποκτήσει παιδιά, δεν πρόκειται για κάτι που τον απασχολεί άμεσα. Λόγω του φύλου του άλλωστε, όπως είπε, δεν υπάρχει πίεση σε βιολογικό επίπεδο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Esquire» ο Τζόναθαν Μπέιλι αναγνώρισε ως προνόμιο το να έχει κάποιος παιδί και επισήμανε πως δεν έχει αποκλείσει το κεφάλαιο πατρότητα. Ωστόσο, αυτή την περίοδο το να αναλάβει τον ρόλο του πατέρα δεν είναι κάτι που σκέφτεται έντονα.

 «Υπάρχουν προφανώς πολλά παιδιά που θα μπορούσαν πραγματικά να ωφεληθούν από αγάπη και στήριξη. Έχω το απόλυτο προνόμιο να είμαι γκέι άντρας — δεν υπάρχει βιολογικό ρολόι. Είναι τόσο μεγάλο προνόμιο, έτσι δεν είναι, το να μπορείς καν να αποκτήσεις παιδί; Οπότε, το αναγνωρίζω ως ιδέα, ως έννοια, αλλά αυτή τη στιγμή δεν “φωνάζει” πολύ μέσα στο κεφάλι μου», δήλωσε.

Σε συνέντευξη που είχε δώσει στο PEOPLE, ο ηθοποιός είχε ερωτηθεί και πάλι για το αν σκέφτεται να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια, με εκείνον να εξομολογείται πως του έχει περάσει αυτή η σκέψη από το μυαλό, εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

«Αν ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες, φυσικά. Νιώθω ότι στον κόσμο που ζούμε τώρα, όλοι θα χρειαστούν λίγη καθοδήγηση. Βέβαια, θα ήμουν απαίσιος στο να τους περάσω στο πανεπιστήμιο. Και δεν θα μπορούσαν να μιλήσουν άλλη γλώσσα. Αλλά ίσως να μπορούν, και έτσι θα μάθω κι εγώ», είχε πει χαρακτηριστικά.

Φωτογραφία: Shutterstock

