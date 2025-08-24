«Είναι σίγουρα σύντροφός σου;»: Το τρολάρισμα του Κρις Μάρτιν σε νεαρό που έκανε πρόταση γάμου στη φίλη του στην «kiss-cam»
«Είναι σίγουρα σύντροφός σου;»: Το τρολάρισμα του Κρις Μάρτιν σε νεαρό που έκανε πρόταση γάμου στη φίλη του στην «kiss-cam»
Το πείραγμα του τραγουδιστή των Coldplay μετά το viral βίντεο με το παράνομο ζευγάρι στην «kiss-cam»
Οι Coldplay εμφανίστηκαν την Παρασκευή στο κατάμεστο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, όταν η κάμερα του σταδίου εστίασε σε έναν θεατή που κρατούσε πλακάτ με το οποίο ζητούσε να του δοθεί η ευκαιρία να κάνει πρόταση γάμου σε μια γυναίκα που στεκόταν μπροστά του.
Ο Κρις Μάρτιν αρχικά δίστασε, όμως αμέσως έσπευσε να βάλει τη δική του δόση χιούμορ, πραγματοποιώντας, όπως είπε, «βασικούς ελέγχους ασφαλείας». Σύμφωνα με το TMZ, μπροστά σε ένα κοινό που ξεσπούσε σε γέλια, ο τραγουδιστής ρώτησε τον άνδρα αν η γυναίκα ήταν πράγματι η σύντροφός του ή κάποιου άλλου.
Με αυτόν τον τρόπο αναφέρθηκε εμμέσως στο σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Astronomer, Άντι Μπάιρον, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά την αποκάλυψη ότι εθεάθη σε συναυλία των Coldplay να φιλιέται με την τότε επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, Κριστίν Κάμποτ, παρότι ήταν παντρεμένος.
Ο Μάρτιν συνέχισε ρωτώντας ακόμη κι αν πρόκειται για «κάποια τεχνητή νοημοσύνη» και όχι για αληθινά πρόσωπα. Το κοινό παρακολουθούσε ενθουσιασμένο την εξέλιξη, ενώ το ζευγάρι στην οθόνη της kiss cam χαμογελούσε αμήχανα.
Τελικά, η στιγμή κατέληξε με τον καλύτερο τρόπο για το ζευγάρι: ο άνδρας γονάτισε και έκανε την πρόταση μπροστά σε χιλιάδες θεατές, με τη σύντροφό του να απαντά «Ναι» και το στάδιο να ξεσπά σε χειροκροτήματα.
Δείτε το βίντεο:
Ο Κρις Μάρτιν αρχικά δίστασε, όμως αμέσως έσπευσε να βάλει τη δική του δόση χιούμορ, πραγματοποιώντας, όπως είπε, «βασικούς ελέγχους ασφαλείας». Σύμφωνα με το TMZ, μπροστά σε ένα κοινό που ξεσπούσε σε γέλια, ο τραγουδιστής ρώτησε τον άνδρα αν η γυναίκα ήταν πράγματι η σύντροφός του ή κάποιου άλλου.
Με αυτόν τον τρόπο αναφέρθηκε εμμέσως στο σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Astronomer, Άντι Μπάιρον, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά την αποκάλυψη ότι εθεάθη σε συναυλία των Coldplay να φιλιέται με την τότε επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, Κριστίν Κάμποτ, παρότι ήταν παντρεμένος.
Ο Μάρτιν συνέχισε ρωτώντας ακόμη κι αν πρόκειται για «κάποια τεχνητή νοημοσύνη» και όχι για αληθινά πρόσωπα. Το κοινό παρακολουθούσε ενθουσιασμένο την εξέλιξη, ενώ το ζευγάρι στην οθόνη της kiss cam χαμογελούσε αμήχανα.
Τελικά, η στιγμή κατέληξε με τον καλύτερο τρόπο για το ζευγάρι: ο άνδρας γονάτισε και έκανε την πρόταση μπροστά σε χιλιάδες θεατές, με τη σύντροφό του να απαντά «Ναι» και το στάδιο να ξεσπά σε χειροκροτήματα.
Δείτε το βίντεο:
@manoolfd 🥹 #coldplay #ColdplayWembley #musicofthespheres #wembley #proposal ♬ original sound - manny
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα