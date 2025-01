Ντικ Βαν Ντάικ: Ο 99χρονος ηθοποιός πάει 3 φορές την εβδομάδα στο γυμναστήριο

αποκάλυψε το μυστικό του για να διατηρείται σε καλή κατάσταση σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast, «Where Everybody Knows Your Name», του Τεντ Ντάνσον.«Είμαι σχεδόν 100 ετών. Αυτό είναι τρελό», είπε ο Βαν Ντάικ.«Κάποιος είπε: "Σε τι αποδίδετε την ηλικία και τη φυσική σας κατάσταση;". Πάντα γυμνάζομαι τρεις ημέρες την εβδομάδα», μοιράστηκε ο 99χρονος ηθοποιός. «Πηγαίνουμε ακόμα στο γυμναστήριο και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν έχω καθηλωθεί όπως οι συνομήλικοί μου».Ο Ντάνσον είπε ότι πήγαινε στο ίδιο γυμναστήριο με τον Βαν Ντάικ και θυμήθηκε ότι είχε μείνει έκπληκτος με τις συνήθειες γυμναστικής του διάσημου ηθοποιού.«Πήγαινα στο ίδιο γυμναστήριο που πήγαινες κι εσύ, και αν πήγαινα αρκετά νωρίς, σε έβλεπα κυριολεκτικά να γυμνάζεσαι σε κάποιο μηχάνημα με βάρη», είπε ο Ντάνσον. «Και μετά, σχεδόν σαν να έκανες κυκλική προπόνηση, δεν περπατούσες μέχρι το επόμενο μηχάνημα, αλλά χόρευες. Κυριολεκτικά χόρευες μέχρι το επόμενο μηχάνημα».Ο Ντάνσον θυμήθηκε ότι είχε ρωτήσει τον ηθοποιό του «Mary Poppins» για την προπόνησή του, με εκείνον να του λέει ότι κολυμπούσε στην πισίνα αφού επέστρεφε στο σπίτι από το γυμναστήριο και στη συνέχεια έπαιρνε έναν υπνάκο.«Ακριβώς», είπε ο Βαν Ντάικ στο podcast. «Καλή προπόνηση».Σήμερα, ο ηθοποιός - που γιόρτασε τα 99α γενέθλιά του τον Δεκέμβριο- δήλωσε ότι η προπόνησή του του περιλαμβάνει πολλές διατάσεις, καθίσματα και γιόγκα.