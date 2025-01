Γάζα: Ποιες είναι οι τέσσερις γυναίκες στρατιωτικοί που θα απελευθερώσει η Χαμάς το Σάββατο

Η Χαμάς ανακοίνωσε την πρόθεσή της να απελευθερώσει τέσσερις ομήρους το Σάββατο, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την εκεχειρία στη Γάζα. Πρόκειται για τις στρατιωτικούς Καρίνα Αριέβ, Ντανιέλα Γκιλμπόα, Ναάμα Λέβι και Λίρι Αλμπάγκ.

Η απελευθέρωσή τους θα γίνει με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 180 Παλαιστινίων κρατουμένων από τις ισραηλινές Αρχές. Πρόκειται για τη δεύτερη ανταλλαγή που πραγματοποιείται μετά την έναρξη της εκεχειρίας την περασμένη Κυριακή, όταν απελευθερώθηκαν τρεις όμηροι και 90 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Στη συνέχεια της συμφωνίας, η Χαμάς αναμένεται να παράσχει πληροφορίες για τους υπόλοιπους 26 ομήρους που προγραμματίζεται να απελευθερωθούν εντός των επόμενων πέντε εβδομάδων. Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που θα απελευθερωθούν αυτή τη φορά, κάποιοι έχουν διαπράξει φόνους και κάποιοι εκτίουν ποινές άνω των 15 ετών. Το Ισραήλ, ωστόσο, έχει δηλώσει ότι κανένας από αυτούς που συμμετείχαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου δε θα αφεθεί ελεύθερος.





Hamas has released the names of four female soldiers expected to be freed on Saturday as part of the Gaza ceasefire deal with Israel.



Sky Correspondent @adamparsons has the latest from Jerusalem.https://t.co/6Xrr0FeaQu



