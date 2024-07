Ντέμη Γεωργίου: Ψάχνω τη φωνή και την ύπαρξή σου σε κάθε γωνία, γράφει η σύντροφός της

Κλείσιμο

μία εβδομάδα πριν η Ντέμη Γεωργίου φύγει από τη ζωή, είχε ανεβάσει μια φωτογραφία με τη σύντροφό της και είχε γράψει:

Η σύντροφος της Ντέμης Γεωργίου προσπαθεί να συνειδητοποιήσει ότι η γυναίκα με την οποία θα παντρευόταν σε λίγο καιρό, δεν ζει πια.Μετά από σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη που υπέστη, η 39χρονη πρώην παίκτρια του MasterChef πέθανε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.Με μια συγκινητική ανάρτηση, ηαποχαιρέτησε τη σύντροφό της, δηλώνοντας ότι βρίσκεται ακόμα σε σοκ, με τον ξαφνικό θάνατο της σεφ.«Τόσο ξαφνικά και απότομα μου έκοψες το χαμόγελο τη χαρά και την ευτυχία. Ελπίζω να είσαι σε κάποια θάλασσα να βλέπεις ηλιοβασιλέματα σαν αυτά που βλέπαμε από το μπαλκόνι μας στη Πάρο. Να κανείς τζετ σκι και να χαμογελάς. Να τρως όστρακα ξαπλωμένη σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Μου λείπεις αφόρητα πολύ, ψάχνω τη φωνή σου κ την ύπαρξη σου σε κάθε γωνία» έγραψε στη λεζάντα μιας φωτογραφίας των δυο τους από τη θάλασσα.Μέσω story, ανέβασε ακόμη ένα κοινό τους στιγμιότυπο, στο οποίο είναι αγκαλιασμένες. Σε αυτή την ανάρτηση γραψε: «Αυτή η αγκαλιά σου. Θέλω τόσα να σου γράψω και τόσα να σου πω που ακόμα δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει από το σοκ των ημερών. Δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα χωρίς εσένα... σ΄ αγαπάω όσο τίποτα και θα σε αγαπάω για πάντα».Οι δυο γυναίκες ζούσαν μαζί στη Πάρο, όπου δούλευαν σε εστιατόριο. Μάλιστα,«The people who give you their food give you their heart [Οι άνθρωποι που σου δίνουν το φαγητό τους, σου δίνουν και την καρδιά τους]».

