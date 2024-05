Eurovision 2024: Στην 8η θέση των προγνωστικών η Σάττι με το «Ζάρι» λίγο πριν τον μεγάλο τελικό

Όπως κάθε χρονιά, οι 10 καλύτεροι από κάθε ημιτελικό συμμετέχουν στον τελικό. Η νικήτρια του προηγούμενου έτους και διοργανώτρια χώρα Σουηδία έχει αυτόματη είσοδο στον τελικό, καθώς και οι «Big Five» χώρες δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία. Στον τελικό θα συμμετάσχουν συνολικά 25 χώρες, μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας.Εκτός του τελικού της Eurovision τέθηκε η Ολλανδία μετά τις καταγγελίες για τον Τζουστ Κλάιν. Με επίσημη ανακοίνωσή της η EBU ενημερώνει πως ο Ολλανδός τραγουδιστής δεν θα συμμετάσχει στον αποψινό μεγάλο τελικό της Eurovision.Αν και η διοργάνωση δεν ξεκαθάρισε τι ακριβώς έχει συμβεί σχετικά με το περιστατικό, για το οποίο κατηγορείται ο καλλιτέχνης, ανακοίνωσε τον αποκλεισμό του. Η ανακοίνωση ωστόσο, κάνει λόγο για «ανάρμοστη συμπεριφορά» απέναντι σε μέλος της παραγωγής.Η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι θα εμφανιστεί στη 11η θέση και η Κύπρος με τη Silia Kapsis στην 19η.1. Σουηδία / Marcus & Martinus - Unforgettable2. Ουκρανία / a. alyona & J. Heil - Teresa & Maria3. Γερμανία / Isaak - Always on the Run4. Λουξεμβούργο / Tali - Fighter5. Ισραήλ / Eden Golan - Hurricane6. Λιθουανία / Silvester Belt - Luktelk7. Ισπανία / Nebulossa - Zorra8. Εσθονία / 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi9. Ιρλανδία / Bambie Thug - Doomsday Blue10. Λετονία / Dons - Hollow11. Ελλάδα / Marina Satti - ZARI12. Ηνωμένο Βασίλειο / Olly Alexander - Dizzy13. Νορβηγία / Gåte - Ulveham14. Ιταλία / Angelina Mango - La noia15. Σερβία / Teya Dora - Ramonda16. Φινλανδία / Windows95man - No Rules!17. Πορτογαλία / Iolanda - Grito18. Αρμενία / LADANIVA - Jako19. Κύπρος / Silia Kapsis - Liar20. Ελβετία / Nemo - The Code21. Σλοβενία / Raiven - Veronika22. Κροατία / Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim23. Γεωργία / Nutsa Buzaladze - Firefighter24. Γαλλία / Slimane - Mon amour25. Αυστρία / Kaleen - We Will RaveΤο 2024, έγιναν ορισμένες αλλαγές στο σύστημα ψηφοφορίας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Η πιο σημαντική αφορά στην επέκταση του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, η ψηφοφορία στον μεγάλο τελικό θα ανοίξει λίγο πριν την εκτέλεση του πρώτου τραγουδιού, θα παραμείνει ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια των εμφανίσεων και για έως και 40 λεπτά μετά την εκτέλεση του τελευταίου τραγουδιού.Οι θεατές και στις 36 χώρες που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2024 μπορούν να ψηφίσουν για τα 25 τραγούδια του Μεγάλου Τελικού. Όσοι παρακολουθούν στις συμμετέχουσες χώρες μπορούν να ψηφίσουν χρησιμοποιώντας την επίσημη εφαρμογή της Eurovision ή μέσω τηλεφώνου ή/και SMS. Οι σχετικοί αριθμοί θα εμφανίζονται στην οθόνη από κάθε συμμετέχοντα ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Όσοι παρακολουθούν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορούν να ψηφίσουν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.esc.vote.