One Piece Netflix: Μια πιο σοβαρή... αστεία ιστορία – Δείτε βίντεο

Όταν το Eternal Pose του One Piece έπεσε στα χέρια των αναγνωστών/τηλεθεατών του, δεν υπήρξε επιστροφή. Έτσι δεν λειτουργούν άλλωστε οι συγκεκριμένες, ιδιαίτερες πυξίδες στον κόσμο του Εΐτσιρο Όντα; Δείχνουν μόνο προς μία κατεύθυνση.Για κάποιους -κυρίως για τους της γενιάς του 90 και λίγο πιο πίσω- το δημοφιλές ιαπωνικό αριστούργημα μπήκε στη ζωή τους νωρίς. Από τις εποχές του ALTER ακόμα, μέσω του οποίου είχαμε γνωρίσει τον πρωταγωνιστή Monkey D. Luffy (Μόνκι Ντ. Λούφι) με εντελώς διαφορετικό όνομα στο «Ντρέηκ, Το Κυνήγι του Θησαυρού». Η απόφαση του ΕΣΡ πως το άνιμε ήταν πολύ σκληρό για τα παιδιά οδήγησε στην εντολή η σειρά να μεταφερθεί στη βραδινή ζώνη, κάτι που προμήνυσε το τέλος της λίγο αργότερα. Ίσως και να ήταν καλύτερα έτσι, μιας και η σειρά είχε ήδη «πετσοκοφτεί» αλλά σε κάποιους το «μικρόβιο» έμεινε για τα καλά.Για άλλους -πάλι κυρίως της ίδιας γενιάς, αν και συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμός και από νεότερους- ήρθε σε μεγαλύτερη ηλικία, κάτι που δεν ήταν απαραίτητα κακό μιας και το One Piece δεν είναι απλώς μια αστεία ιστορία. Οι σκέψεις του Εΐτσιρο Όντα ο οποίος έχει εμπνευστεί από τις πλούσιες γνώσεις του σε ιστορικά γεγονότα, μυθιστορήματα αλλά κυρίως την ίδια τη ζωή και τον σύγχρονο κόσμο, ξεπερνούν τα στενά όρια μιας αφήγησης με θέμα της τα ταξίδια μιας... χαζοπαρέας πειρατών. Γιατί πολύ απλά, στην αλληγορία του ο Ιάπωνας καλλιτέχνης τα βάζει με ένα ολόκληρο σύστημα και μια ζοφερή πραγματικότητα, πάντα με την προσδοκία πως κάποια μέρα θα... ξημερώσει και όλοι θα είναι χαμογελαστοί.Σε κάθε περίπτωση από το 2002, τη χρονολογία προβολής στην Ελλάδα, τουτέστιν τρία χρόνια μετά την πρώτη του προβολή στην Ιαπωνία (1999), έχουν αλλάξει πολλά. Το One Piece βρίσκεται στο peak του -κάτι που έχει οδηγήσει στο εύκολο λογοπαίγνιο One Peak- και πλέον έχει να προσφέρει και μια live-action σειρά, πάντα με την (συν)υπογραφή του Όντα. Ο... sensei, που λίγο πριν το μιλένιουμ το έπλασε μέχρι το τέλος στο μυαλό του και το άρχισε να το κυκλοφορεί σε μορφή manga, έδωσε το χρίσμα -μαζί με το ψάθινο καπέλο- στον Ινιάκι Γοδόι για να ολοκληρωθεί η «τρίαινα» που θέλει κάθε θαυμαστής αυτής της κουλτούρας, ειδικά όταν το αγαπημένο του έργο έχει μπει στο final saga του. Manga, anime και adaptation. Ακολουθούν κάποια spoilers για την 1η σεζόν του One Piece Netflix, το άνιμε και το μάνγκαΑπό τη στιγμή που το μεγάλο ερώτημα αλλά και στοίχημα ήταν το να προσαρμοστούν τα σχέδια του Όντα σε μια «κανονική» σειρά, φάνηκε πως βασικός στόχος της παραγωγής ήταν να μην κάνουν διαχωρισμό ανάμεσα σε αυτούς που ασχολούνται -γιατί περί κανονικής ασχολίας πρόκειται με παρουσία από το 1997 το μάνγκα και το 1999 το άνιμε- και αυτούς που δεν είχαν αφιερώσει τον δεδομένο πολύ χρόνο που χρειάζεται για να «καταναλωθεί» το One Piece. Φαίνεται, δηλαδή, να θέλησαν να πουν μια ιστορία για όλους.Δεν χωράει αντιπαράθεση στο αν τα ευφάνταστα σχέδια σε ένα χαρτί ή με τη μορφή animation μπορούν να μεταφερθούν αυτούσια στην «μικρή οθόνη». Δεν γίνεται. Βέβαια σε μια εποχή που τα Μέσα εξελίσσονται και με άλλα που προστίθενται σ’ αυτά, ποτέ μην λες ποτέ. Στο παρόν, η παραγωγή πήγε με όσα είχε, δαπανώντας όμως τρελά ποσά για τον πρώτο κύκλο. Το brand είναι μεν δυνατό, αλλά μόνο και μόνο η προκατάληψη είναι αρκετή για να κρεμάσει στο adaptation την ταμπέλα του αποτυχημένου, οπότε το άνοιγμα ήταν μεγάλο. Λίγα είναι άλλωστε τα ανάλογα εγχειρήματα που δεν προκάλεσαν έως και κατακραυγή. Ένα αρκετά πρόσφατο παράδειγμα -ειδικά από τη στιγμή που μιλάμε για Netflix- είναι το Alice in Borderland, που χάνει σε αρκετά σημεία αλλά βλέπεται με ενδιαφέρον. Ένα σίγουρα πολύ πιο επιτυχημένο παράδειγμα αν και μακριά από την ιαπωνική κουλτούρα ήταν το Last of Us, με το adaptation του δημοφιλούς παιχνιδιού από το HBO να αποτελεί μία από τις καλύτερες -αν όχι την καλύτερη- δουλειές της συνδρομητικής τηλεόρασης. Στα πολύ κακά παρόμοια παραδείγματα (με δυο λέξεις Cowboy Bebop), θέλει πολλή προσπάθεια για να καταγραφούν όλες οι τραγικές απόπειρες, λόγου χάρη από Marvel και DC.Διαφορές από το μάνγκα στο άνιμε υπάρχουν, αλλά δεν είναι τόσο τρανταχτές. Οι διαφορές από το συνολικό έργο του One Piece με το προϊόν του Netflix είναι τεράστιες σε κάποια σημεία. Έχει σημασία ωστόσο; Είναι σαφώς θέμα οπτικής, όμως η βασική ιστορία δεν αλλάζει. Κάποιες συναντήσεις, μεμονωμένα γεγονότα, δεν γίνονται ποτέ στο άνιμε αλλά τα βλέπουμε σε «υπερβολικό» βαθμό σε αυτά τα πρώτα οκτώ επεισόδια σε μια διαφορετική αφήγηση της ιστορίας.