Τζακ Σόνι: Πέθανε σε ηλικία 68 ετών ο «άλλος κιθαρίστας των Dire Straits»

Οι Dire Straits έχασαν ένα από τα πιο εμβληματικά μέλη τους, τονΤζακ Σόνι (Jack Sonni), ο οποίοςτην Πέμπτη (31/8) σε ηλικία 68 ετών.Ο θάνατος του μουσικού ανακοινώθηκε σε μια συγκινητική ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του συγκροτήματος, η οποία έγραφε: «#JackSonni Rest in Peace (αναπαύσου εν ειρήνη) #DireStraits».Ο Σόνι ήταν γνωστός ως "ο άλλος κιθαρίστας" την εποχή του "Brothers in Arms" του λονδρέζικου γκρουπ, που πήρε το όνομά της από το πέμπτο άλμπουμ τους, που κυκλοφόρησε το 1985 με τον Μαρκ Νόπφλερ ως τον βασικό κιθαρίστα του συγκροτήματος.Έπαιξε με το συγκρότημα κατά τη διάρκεια της παράστασης δύο τραγουδιών (είχε εμφανιστεί με κόκκινη καμπαρντίνα και λευκά γυαλιά) για τη συναυλία Live Aid τον Ιούλιο του 1985, με τους Dire Straits να βρίσκονται ανάμεσα στους U2 και τους Queen στο Wembley του Λονδίνου. Περίπου 72.000 θαυμαστές γέμισαν το στάδιο και οι εκτιμήσεις για το παγκόσμιο κοινό της ζωντανής τηλεόρασης κυμαίνονται έως και 1,9 δισεκατομμύρια σε περισσότερες από 150 χώρες.Οι Dire Straits χώρισαν τα χρόνια μετά το Brothers in Arms, με τον frontman Μαρκ Νόπφλερ να συνεχίζει σόλο. Μετά τη διάλυση, ο Σόνι ξεκίνησε μια καριέρα ως στέλεχος μάρκετινγκ και αργότερα εντάχθηκε στη Line 6, μια παραγωγή ψηφιακών ηλεκτρονικών για μουσικούς. Από το 2001-06, ήταν Αντιπρόεδρος Marketing Communications στο Guitar Center.Τα επόμενα χρόνια, έπαιξε ξανά με τους Leisure Class και με τους Dire Straits Legacy, ένα γκρουπ που αποτελούνταν από πρώην μέλη του συγκροτήματος.Την Τρίτη, η Dire Straits Legacy, ανακοίνωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ο κιθαρίστας έπασχε από πρόβλημα υγείας ."Αγαπητοί φανς, δυστυχώς, ο Jack Sonni δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στις επόμενες συναυλίες μας λόγω προβλημάτων υγείας. Jack γίνε γρήγορα καλά, σε περιμένουμε! Με αγάπη, η οικογένεια DSL", αναφερόταν χαρακτηριστικά στην ανάρτηση, ωστόσο ο μουσικός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.