Η πολυαναμενόμενη live-action προσαρμογή του anime «One Piece» από το Netflix κυκλοφόρησε σήμερα στη δημοφιλή πλατφόρμα streaming.Η σειρά διαθέτει έναν τεράστιο προϋπολογισμό, που αντικατοπτρίζει το φανατικό κοινό που την ακολουθεί. Πληροφορίες αποκαλύπτουν ότι κάθε ένα από τα οκτώ επεισόδια της σειράς κόστισε 17 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας ακόμη και τον προϋπολογισμό της γνωστής σειράς φαντασίας του HBO, «Game of Thrones».Σύμφωνα με δημοσίευμα του Netflixwoche, το Game of Thrones είχε ελαφρώς χαμηλότερο προϋπολογισμό, με περίπου 14,79 εκατομμύρια δολάρια να διατίθενται ανά επεισόδιο. Το κόστος του «One Piece» υπολογίζεται λοιπόν, σε ένα σημαντικά υψηλότερο σημείο.Αυτός ο προϋπολογισμός ανά επεισόδιο ευθυγραμμίζεται στενά με τον συνολικό προϋπολογισμό της τελευταίας σεζόν του Game of Thrones, ο οποίος υπολογίζεται πως κόστισε χονδρικά περίπου 90 εκατομμύρια δολάρια.Την ανάπτυξη της σειράς ανέλαβαν οι Ματ Όουενς και Στίβεν Μέντα, δύο έμπειροι showrunners, γνωστοί για τη δουλειά τους σε σειρές όπως το «Helix» και το «Pan Am». Η σειρά αντλεί έμπνευση από το συνεχιζόμενο manga του Eiichiro Oda, το οποίο απέκτησε φήμη μέσω της προσαρμογής του σε anime που ξεκίνησε το 1999.