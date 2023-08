Κλείσιμο

Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που ημοιράστηκε πρωτότυπη μουσική με τους θαυμαστές της καθώς την απασχολούσε έντονα ο ρόλος της στο «Only Murders in the Building» και άλλα κινηματογραφικά εγχειρήματα.Τώρα, η Γκόμεζ επιβεβαίωσε ότι το νέο της άλμπουμ είναι στα σκαριά και ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός τραγουδιού με τίτλο «Single Soon», για τις 25 Αυγούστου μέσω της Interscope Records.Το «Single Soon» έρχεται μετά το κορυφαίο remix της Γκόμεζ με τον Rema του τραγουδιού «Calm Down», το οποίο πέρασε τις τελευταίες εβδομάδες στο τσαρτ σινγκλ Hot 100 του Billboard (έπιασε το Νο. 3).Η Γκόμεζ δημοσίευσε για το νέο σινγκλ στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από τα παρασκήνια των γυρισμάτων του βίντεο κλιπ.«Όλοι ζητάτε νέα μουσική εδώ και καιρό», έγραψε στη λεζάντα. «Επειδή δεν έχω τελειώσει με το SG3, ήθελα να βγάλω ένα διασκεδαστικό μικρό τραγούδι που έγραψα πριν από λίγο καιρό και είναι τέλειο για το τέλος του καλοκαιριού. "Single Soon". 25 Αυγούστου. Αποθηκεύστε το τώρα».ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕΦωτογραφία: Shutterstock