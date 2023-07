Λένι Κράβιτζ στο Gala: «Το μόνο που θέλω να αφήσω πίσω μου είναι αγάπη»

Στα 59 του χρόνια και με τρεις δεκαετίες μουσικής καριέρας -στη διάρκεια των οποίων κυκλοφόρησε 11 άλμπουμ με 40 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως- θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς της εποχής. Αναμειγνύοντας τις επιρροές της σόουλ, του ροκ και του φανκ των 60s και των 70s, ο συγγραφέας, παραγωγός, μουσικός και ερμηνευτής Λένι Κράβιτζ έχει κερδίσει τέσσερα συνεχόμενα Grammy και κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες στην κατηγορία «Καλύτερη ανδρική ροκ φωνητική ερμηνεία». Η ιδιορρυθμία του σε look και attitude δεν θα μπορούσε να λείψει και από τον κινηματογράφο. Ο Κράβιτζ εμφανίζεται ως Cinna στις εισπρακτικές επιτυχίες «Αγώνες πείνας» και «Aγώνες πείνας: φωτιά», ενώ τον έχουμε δει και στις βραβευμένες ταινίες «Μονάκριβη» και «O Mπάτλερ». Παράλληλα, η δημιουργική εταιρεία του Kravitz Design Inc. διαθέτει ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο με projects από συνεργασίες για ξενοδοχειακές μονάδες, πολυκατοικίες, ιδιωτικές κατοικίες και εμβληματικά brands πολυτελείας όπως τα Rolex, Leica και Dom Perignon. Ο Λένι κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ του, το «Raise Vibration», το 2018.Είναι παγκόσμιος πρεσβευτής της YSL Beauty, αλλά και του brand υψηλής ωρολογοποιίας Jaeger-LeCoultre, το πρόσωπο της καμπάνιας του αρώματος Y, ενώ το 2022 λάνσαρε και τη δική του μάρκα premium αλκοολούχων ποτών. Ο Κράβιτζ είναι επίσης ο συγγραφέας του «Flash», ενός άλμπουμ με μοναδικές φωτογραφίες που τράβηξε ο ίδιος εγκλωβίζοντας στον φακό του την αίσθηση του να είσαι ροκ σταρ. Μετά το διαζύγιό του με τη Λίζα Μπονέ , με την οποία απέκτησαν τη διάσημη ως μοντέλο σήμερα Ζόε Κράβιτζ, διάφορες σταρ πέρασαν από το πλάι του, ανάμεσά τους οι Βανέσα Παραντί, Αντριάνα Λίμα και Νικόλ Κίντμαν. Η πρόσφατη αυτοβιογραφία του «Let Love Rule» μπήκε στη λίστα των best sellers των «New York Times» ενώ στο άμεσο μέλλον θα αποκτήσει και το δικό του αστέρι στο πάνθεον των σταρ της μουσικής Hollywood Walk of Fame.Λένι ΚράβιτΖ: Η ίδια η ζωή. Κάθε πτυχή της. Η καθημερινή ζωή τροφοδοτεί συνεχώς τη δημιουργικότητά μου.Λ.Κ.: Μπορεί να πάρει από πέντε λεπτά έως πέντε εβδομάδες. Ποτέ δεν ξέρω πώς θα πάει, αλλά συνήθως βγαίνει αρκετά γρήγορα. Νόμιζα ότι έπαθα αυτό το μπλοκάρισμα μία φορά, όταν ηχογραφούσα το πρώτο μου άλμπουμ, αλλά δεν θα το έλεγα ακριβώς μπλοκάρισμα. Ηταν η στιγμή που, όπως συνειδητοποίησα αργότερα, χρειαζόμουν να ηρεμήσω, να μην κάνω τίποτα, ώστε να μπορέσω να συνεχίσω. Μερικές φορές πρέπει να μείνεις ακίνητος και ήσυχος. Να αφουγκραστείς όλα όσα συμβαίνουν γύρω σου.Λ.Κ.: Ο παππούς μου, ο Αλμπερτ Ρόκερ, ήταν ο μέντοράς μου και τον έχω ακόμα στην καρδιά μου.Λ.Κ.: Ναι, έχω καθοδηγήσει νεότερους μουσικούς, ειδικά στις Μπαχάμες όπου ζω. Είναι κάτι πραγματικά ενδιαφέρον και σου προσφέρει ικανοποίηση.Λ.Κ.: Δεν ιεραρχώ όσα έχω κάνει με βάση το τι είναι καλύτερο αλλά σίγουρα υπάρχουν ξεχωριστές στιγμές. Το να κυκλοφορείς το πρώτο σου άλμπουμ είναι πάντα κάτι εξαιρετικά ξεχωριστό. Με το «Let Love Rule» μπήκα στην παγκόσμια μουσική σκηνή και έδωσα τον τόνο.Λ.Κ.: Δύσκολη ερώτηση, όμως θα ξεχώριζα σίγουρα το «Thinking of You» που είναι ένα από αυτά. Το είχα γράψει για τη μητέρα μου όταν πέθανε.Λ.Κ.: Η υπομονή - πρέπει να μάθω να ελαττώνω ταχύτητα και να περιμένω. Μου αρέσει να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα, αλλά αυτό δεν γίνεται.Λ.Κ.: Οχι ακριβώς. Το τελετουργικό μου είναι απλώς να αφουγκράζομαι τον εαυτό μου - να νιώθω έτοιμος. Οταν εγώ είμαι έτοιμος, όταν η μπάντα μου έχει κάνει πρόβες, όταν νιώθω σίγουρος ότι έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό, είμαι έτοιμος. Ετσι, συνήθως είμαι πολύ ήρεμος εκείνες τις στιγμές πριν ξεκινήσω. Μετά περνάω μέσα από το τούνελ και ανεβαίνω στη σκηνή.Λ.Κ.: Είμαι καλλιτέχνης.Λ.Κ.: Ανυπομονώ να ζωγραφίσω. Αυτή θα είναι η επόμενη δημιουργική μου διέξοδος. Και το σέρφινγκ.Λ.Κ.: Πολύ πριν καν συνειδητοποιήσω ότι είχα αυτό το πάθος. Νομίζω ότι ξεκίνησα με τον πατέρα μου, επειδή είχε εκείνα τα ωραία ρολόγια στα 70s που μου άρεσε να τα περιεργάζομαι και να παίζω μαζί τους. Κανονικά δεν μου επιτρεπόταν να τα αγγίζω, αλλά εγώ τα έπαιρνα στα χέρια μου και έπαιζα με τα κουμπιά on-off. Οπότε, ναι, αυτό ξεκίνησε όταν ήμουν παιδί.Λ.Κ.: Η ακρίβεια και η δεξιοτεχνία.Λ.Κ.: Προφανώς η λειτουργία. Αλλά και το στυλ, ο τρόπος που αγκαλιάζει τον καρπό - είναι σημαντικό να συνδεθείς μαζί του, πρέπει να γίνει ένα μ’ εσένα.Λ.Κ.: Σίγουρα. Εχουν περάσει χρόνια από την τελευταία περιοδεία και ανυπομονώ να ξαναβγώ στον δρόμο με τα νέα κομμάτια που ηχογράφησα τα τελευταία τρία χρόνια.Λ.Κ.: Την αγάπη. Αγάπη και περισσότερη αγάπη.