Μπέσσυ Αργυράκη: «Σκέφτομαι πόσο χρονών είμαι και τρελαίνομαι»

Μπέσσυ Αργυράκη μίλησε για τον επί 39 χρόνια σύζυγό της

Λευτέρη Νικόλιζα, τα παιδιά της, την επιθυμία της να αποκτήσει εγγόνια, αλλά και την αντίδρασή της, όταν συζητά για την ηλικία της.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε η τραγουδίστρια στην κάμερα της εκπομπής «Ελένη», είπε αρχικά:

Στην πορεία, αναφέρθηκε στην ηλικία της, λέγοντας:

Αναφορικά με την οικογένειά της, η Μπέσσυ Αργυράκη είπε: «Η κόρη μου μένει μονή της, ο γιος μου είναι στην Ελβετία και μένω με τον άντρα μου. Με τον άντρα μου είμαστε τόσο αγαπημένοι και τόσο ήρεμοι που δεν το βρίσκεις εύκολα. Έχω βρει έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν γεννημένος για οικογένεια άλλα και εγώ ήμουν τελικά. Έχουμε μία πολύ όμορφη γεμάτη νοιάξιμο συμβίωση και είναι πραγματικά έρωτας μετά από 39 χρονιά γάμου».

«Εγώ έχω έναν εσωτερικό βρασμό και ψάχνομαι συνεχώς και δημιουργώ. Με το "Dancing with the Stars" και το "Just the 2 of US" είχα να κάνω πράγματα και ένα ενδιαφέρον».«Το μόνο που με τρομάζει είναι όταν σκέφτομαι, πόσο χρονών είμαι και τρελαίνομαι. Έχω δει που γράφουν για την ηλικία μου και λέω ότι είναι για μία άλλη».«Θα ήθελα ένα εγγονάκι άλλα δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στη ζωή. Παλιά ήμουν πιο επιθετική και πιεστική με την κόρη μου και το γιο μου να κάνουν παιδιά» σχολίασε τέλος, η Μπέσσυ Αργυράκη.