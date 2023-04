Θέμα συζήτησης στις περισσότερες ψυχαγωγικές εκπομπές έγινε ο Γιώργος Καράβας , που στοχοποιήθηκε για τις δηλώσεις του στο « Night Out ».

Μετά τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε, ο κριτής του GNTM απάντησε μέσω Instagram με μία μακροσκελή ανάρτηση.

«Αγαπημένοι μου, έχω εκπλαγεί δυσάρεστα με τον σχολιασμό που λαμβάνει χώρα από το πρωί. Με πολλή μεγάλη χαρά ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του αγαπημένου Θεοχάρη να συμμετάσχω στην εκπομπή του. Κάναμε μια όμορφη συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, γελάσαμε και τα είπαμε σαν φίλοι. Με ειλικρίνεια και αγάπη. Ξεβρακωθήκαμε κιόλας.

Το μόνο που εξέφρασα είναι η ανάγκη μου να προχωρήσω παρακάτω, και να δοκιμαστώ σε καινούργια πράγματα, να έρθω αντιμέτωπος με προκλήσεις καινούργιες, επιτυχίες και αποτυχίες. Δε μαθαίνει άλλωστε κανείς αλλιώς.

Είμαι πολύ ευγνώμων που βρίσκομαι και δουλεύω σε αυτόν τον χώρο τα τρία τελευταία χρόνια. Πέρα από αυτά που έχω μάθει για τη δουλειά την ίδια, έχω μάθει πολλά για τον εαυτό μου. Εξου και είπα ότι αγαπώ τους ανθρώπους, και έχω καταλήξει στο ότι θέλω να τους κάνω να γελούν και να περνούν όμορφα. Μακάρι να τα καταφέρω.

Η τηλεόραση είναι ένα κατεξοχήν μέσο ευκαιριών και χαράς. Αν το να εκφράσει κάποιος μια επιθυμία, ένα όνειρο και την πίστη στον εαυτό του θεωρείται υβριστική αλαζονεία, ώστε αυτό να επισύρει μια τέτοια επίθεση στο πρόσωπό του, τότε, αλήθεια λυπάμαι.

Υ.Γ: On a serious note, η σύνδεση των λεγομένων μου με οποιαδήποτε επαγγελματική εξέλιξη αγαπημένων πρώην συνεργατών, είναι τουλάχιστον άστοχη, καθώς αυτή μαγνητοσκοπήθηκε στις 30/3. Κανείς και τίποτα δε πρέπει να μας ρίχνει και να μας τρώει την αγάπη και τον ενθουσιασμό για τη δουλειά, το καινούργιο και τη ζωή. Προχωράμε. Love you all».





«Πιστεύω τόσο πολύ στον εαυτό μου κι έχω δουλέψει τόσο πολύ με τον εαυτό μου, που οποιαδήποτε πρόκληση κι αν είναι αυτή, είμαι απόλυτα βέβαιος πως μπορώ να τη φέρω εις πέρας στον καλύτερο δυνατό βαθμό. Κι αυτό το λέω πραγματικά κρατώντας χαμηλά την μπάλα, για να μιλήσω με ποδοσφαιρικούς όρους. Και να σου πω και κάτι; Είναι πολύ ωραίο να ευχαριστείς ανθρώπους, γιατί σαφέστατα για να προοδεύσεις χρειάζεσαι τη βοήθεια από κάποιους άλλους, αλλά νομίζω ότι αυτός ο οποίος πρέπει να ευχαριστήσω περισσότερο είναι ο εαυτός μου» είπε και πολλοί έκαναν λόγο για υπέρμετρη αλαζονεία.