O Nίκος Κοκλώνης υποδέχεται στο J2US έναν guest κριτή και τη Λένα Ζευγαρά

Ο Νίκος Κοκλώνης και το Just The 2 Of Us, έρχονται με εκπλήξεις για ένα ακόμα Σαββατόβραδο. Aπόψε καλεσμένη στο J2US θα είναι η Λένα Ζευγαρά, που έχει πάντα ένα ξεχωριστό τρόπο να ξεσηκώνει το κοινό με τις επιτυχίες της. O Nίκος Κοκλώνης στο σημερινό live θα υποδεχτεί κι έναν guest κριτή, τον Ηλία Ψινάκη, που ειδικά για απόψε θα πάρει την καρέκλα της Δέσποινας Βανδή, η οποία βρίσκεται σε περιοδεία στην Αυστραλία.Μετά τη διπλή αποχώρηση της προηγούμενης εβδομάδας, η αγωνία μεγαλώνει για τα 11 ζευγάρια του show, καθώς κάθε εβδομάδα ο πήχης ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Ποιοι θα καταφέρουν να εντυπωσιάσουν με το act τους την κριτική επιτροπή αλλά και τους τηλεθεατές παίρνοντας το πράσινο φως για το επόμενο live και ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει; Η τελική απόφαση ανήκει στο κοινό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει τα αγαπημένα του ζευγάρια με θετική ψήφο, μέσω κλήσης, sms, καθώς και μέσα από την πλατφόρμα justvote.gr Τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν απόψε τα ζευγάρια:«Μη Με Συγκρίνεις»«Μη Γυρίσεις Ξανά (Amulet)»«Αυτός Ο Έρωτας, Αυτό Το Αγόρι»«Σ’αγαπώ, Μ’αγαπάς»«Κάποιος Σ’αγαπάει»«Πωλείται Και Το Σπίτι Μου»«Αγοράκι Μου»«Αντίστροφη Μέτρηση»«Θωρακισμένη Mercedes»«Θέλω Να Σε Ξεχάσω»«Γιατί Κλαις»