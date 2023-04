I Wanna Dance With Somebody: Η Ναόμι Άκι αποκάλυψε αν τραγουδάει η ίδια στη βιογραφική ταινία της Γουίτνεϊ Χιούστον

Κλείσιμο

Η ταινία « I Wanna Dance With Somebody » αφηγείται την ιστορία της θρυλικής τραγουδίστριας Γουίτνεϊ Χιούστον και την πορεία της προς τη δόξα.Ωστόσο, ένα ερώτημα έχει απασχολήσει πολλούς θαυμαστές της ταινίας: Τραγουδάει στην ταινία η Ναόμι Άκι , η οποία υποδύεται τη Χιούστον στην ταινία;Η Άκι, η οποία είναι περισσότερο γνωστή για τους ρόλους της στα «Star Wars: The Rise of Skywalker» και «The End of the F***ing World», ανέλαβε το τεράστιο έργο να ενσαρκώσει μια από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες όλων των εποχών.Η μουσική της Γουίτνεϊ Χιούστον είναι εμβληματική και η φωνή της απαράμιλλη, οπότε είναι λογικό οι θαυμαστές να αναρωτιούνται αν η Ναόμι είναι αυτή που τραγουδάει στην ταινία.Σε συνέντευξή της στο People, η Ναόμι αποκάλυψε ότι η φωνή της στο τραγούδι χρησιμοποιήθηκε μόνο για ορισμένα σημεία της ταινίας. Εξήγησε: «Η φωνή μου στο τραγούδι ήταν μόνο για στιγμές που έπρεπε να γεμίσει, όπως ένας συναισθηματικός ρυθμός. Γι' αυτό και στην αρχή που τραγουδάω στις χορωδίες του γκόσπελ ήμουν εγώ, και μετά ακούγεται αυτή η αλλαγή για να ξέρουμε ότι είναι η Γουίτνεϊ».Η Ναόμι αποκάλυψε επίσης ότι εκείνη τραγουδάει το πρώτο τραγούδι που ακούγεται στην ταινία, κατά τη διάρκεια μιας σκηνής όπου η Γουίτνεϊ είναι νεότερη και τελειοποιεί τη φωνή της. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι το μεγαλύτερο μέρος του τραγουδιού στην ταινία, το λέει στην πραγματικότητα η Γουίτνεϊ Χιούστον. «Το 97,9% είναι Whitney!» δήλωσε στο Yahoo UK η ηθοποιός.Παρά το γεγονός ότι δεν τραγουδάει στο μεγαλύτερο μέρος της ταινίας, η ικανότητα της Naomi στο τραγούδι εντυπωσίασε τη σκηνοθέτιδα της ταινίας, Κάσι Λέμονς. Η Λέμονς αποκάλυψε ότι το δοκιμαστικό της Άκι ήταν εξαιρετικό και ότι τραγουδούσε την ίδια κλίμακα με τη Χιούστον.