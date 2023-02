11 χρόνια χωρίς τη Γουίτνεϊ Χιούστον: Η τεράστια καριέρα, τα ναρκωτικά και το τραγικό φινάλε

Ήταν 11 Φεβρουαρίου του 2012 όταν «Η Φωνή» όπως συνήθιζαν να την αποκαλούν, σίγησε για πάντα.



Η Γουίτνεϊ Χιούστον εντοπίστηκε νεκρή από τον σωματοφύλακά της στην μπανιέρα του ξενοδοχείου όπου διέμενε στο Μπέβερλι Χιλς, λίγες ώρες πριν παραβρεθεί στα Grammys εκείνης της χρονιάς.





Σε ηλικία μόλις 48 ετών, η εμβληματική καλλιτέχνιδα έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της πλούσια μουσική παρακαταθήκη.



Η αιτία του θανάτου της δεν θα μπορούσε να μην συνδέεται με την κατάχρηση των ναρκωτικών ουσιών, στις οποίες ήταν εθισμένη για χρόνια. Αυτό όμως, ήταν μόνο η αρχή της «πτώσης».



Ένας ταραχώδης γάμος με τον Μπόμπι Μπράουν, η καταπίεση της σεξουαλικότητάς της και το σκληρό παιχνίδι της μοίρας, έγραψαν έναν τραγικό επίλογο στην ιστορία της πιο πολυβραβευμένης τραγουδίστριας όλων των εποχών.

Τα πρώτα ερεθίσματα από τη χορωδία της Εκκλησίας



Γεννημένη στις 9 Αυγούστου 1963 στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ, η Χιούστον ήταν κόρη της τραγουδίστριας της γκόσπελ, Σίσσι Χιούστον και ξαδέλφη της διάσημης Ντιόν Γουόργουικ.



Το ταλέντο της δεν άργησε να φανεί. Από τα 11 της άρχισε να τραγουδά στη χορωδία της Εκκλησίας της μητέρας της, η οποία και την ενθάρρυνε να ακολουθήσει καριέρα στη μουσική.

Το 1985, η Χουίστον ήταν ήδη μία από τις επιτυχημένες της γενιάς της.



Κυκλοφόρησε το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ της, το οποίο γνώρισε άμεση επιτυχία. Τα τραγούδια που περιελάμβανε ήταν, μεταξύ άλλων τα: «Saving All My Love for You«, «How Will I Know» και «The Greatest Love of All».

Το μόντελινγκ και η υποκριτική



Εκτός από τη μουσική της καριέρα, η Χιούστον έδειξε ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα και με άλλους απαιτητικούς κλάδους της Τέχνης. Πριν γίνει διάσημη τραγουδίστρια, εργάστηκε ως μοντέλο. Εμφανίστηκε σε διάφορες διαφημίσεις και περιοδικά, συμπεριλαμβανομένης μιας διάσημης πλέον διαφήμισης για γνωστό μαλακτικό.



Ήταν ακόμη, μια ταλαντούχα ηθοποιός. Κατάφερε να δημιουργήσει μία εξίσου επιτυχημένη πορεία και στη μεγάλη οθόνη. Έλαβε την αναγνώριση των κριτικών για τις ερμηνείες της σε ταινίες όπως το «Bodyguard», που σημείωσε τεράστια για τη εποχή εισπρακτική επιτυχία και το «Waiting to Exhale», ενώ ήταν υποψήφια για πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Screen Actors Guild Award.