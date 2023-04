προτιμά ένα «κανονικό κορίτσι» από τις «νεαρές στάρλετς», πρόσθεσε η ίδια πηγή.



Κλείσιμο

Η ερωτική ζωή του Τομ Μπρέιντι αποτελεί θέμα μεγάλης συζήτησης τον τελευταίο καιρό, καθώς πολλοί στοιχηματίζουν για το ποια θα είναι η επόμενη σύντροφός του. Οι όποιες ελπίδες του σούπερ σταρ του NFL του για συμφιλίωση με την πρώην σύζυγό του Ζιζέλ Μπούντχεν , φαίνεται να έχουν καταρρεύσει παταγωδώς.Ο Μπρέιντι βρίσκεται τώρα στο... κυνήγι για ένα «κανονικό κορίτσι» αντί για μια νεαρή και προκλητική σύντροφο. Μια πηγή προσκείμενη στο ειδησεογραφικό δίκτυο «RadarOnline» αποκάλυψε ότι «ο Τομ ψάχνει για ένα κανονικό κορίτσι με το οποίο μπορεί να νοικοκυρευτεί».«Ξέρει ότι υπάρχουν πολλές καυτές, νεαρές στάρλετς που περιμένουν στην ουρά για μια ευκαιρία μαζί του, αλλά είναι προσεκτικός».Ο μελλοντικός Hall of Famer έχει προσαρμόσει τις παραμέτρους των ραντεβού του, καθώς ξεκινάει τη ζωή του μετά την απόσυρση από το ποδόσφαιρο καιΗ πρώην σύζυγος του Μπρέιντι, Ζιζέλ Μπούντχεν, φωτογραφήθηκε πρόσφατα με τον εκπαιδευτή ju-jitsu Joaquim Valente, 34 ετών, και τον δισεκατομμυριούχο φίλο του Μπρέιντυ, Τζέφρυ Σόφερ, 55 ετών. Αναφερόμενος στις πρόσφατες ρομαντικές αναζητήσεις της Ζιζέλ, μια πηγή περιέγραψε: «Ο Τομ έχει κουραστεί να τα δέχεται όλα χωρίς αντιρρήσεις με τη Ζιζέλ. Πιστεύει ότι τώρα είναι η σειρά του», σημείωσε.Ο Μπρέιντι έδειξε επίσης τη ρομαντική του διαθεσιμότητα, καθώς εθεάθη να γυμνάζεται στην παραλία, ενώ χαλάρωνε με φίλους και πρώην συμπαίκτες του από τους New England Patriots, τους Τζούλιαν Έντελμαν, Ρομπ Γκρονκόφσκι και Ντάνι Αμεντόλα.«Μπορείτε να το θεωρήσετε αυτό ως προσωπική αγγελία», σχολίασε μια πηγή. «Θέλει οι γυναίκες εκεί έξω να ξέρουν ότι εξακολουθεί να είναι ένα καυτό απόκτημα». Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Μπρέιντι, η Μπούντχεν έδιωξε τον θρύλο του NFL και τώρα θέλει να επιστρέψει στη γύρα για να βρει τη νέα του σύντροφο. «Ο Τομ δεν θέλει να καεί από άλλο ένα σούπερ μόντελ», δήλωσε η πηγή. «Ψάχνει απλώς για κάποιον φυσιολογικό άνθρωπο για να απολαύσει τη ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας», κατέληξε.Η απόσυρση του Μπρέιντι από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο του επέτρεψε να ακολουθήσει την επιθυμία του να μπει στην κινηματογραφική σκηνή του Χόλιγουντ.Μάλιστα, εδώ και κάποιον καιρό κυκλοφορούν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Τομ Μπρέιντι είναι έτοιμος να επιστρέψει στα ραντεβού μετά το τέλος του 13ετούς γάμου του με τη Ζιζέλ Μπούντχεν. Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του αθλητή στην Page Six, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Μπρέιντι είχε ξεκινήσει να «βγαίνει ραντεβού και [να] επιστρέφει σιγά σιγά στο παιχνίδι».Και ενώ ο Μπρέιντι είναι προφανώς έτοιμος να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, η Ζιζέλ έχει επικεντρωθεί στη δουλειά και την οικογενειακή της ζωή, με μια διαφορετική πηγή η οποία είχε στο Us Weekly ότι δεν είναι έτοιμη να μπει σε μια νέα σχέση.«Όταν ήταν στη Βραζιλία, οι φίλοι της προσπάθησαν να τη συστήσουν σε μερικούς άνδρες, αλλά δεν το ένιωθε σωστό. Επικεντρώνεται στον εαυτό της, στη διατροφή, στη γυμναστική και στα παιδιά της», είχε πει τότε η πηγή.Εκείνες τις ημέρες, το διάσημο μοντέλο είχε διαψεύσει κάποιες φήμες που ανέφεραν ότι έβγαινε με τον φίλο του πρώην άντρα της, τον δισεκατομμυριούχο Τζέφρι Σόφερ. «Δεν έχω καμία σχέση μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο. Έλεγαν ότι είμαι με αυτόν τον τύπο, είναι γέρος, επειδή έχει χρήματα - είναι γελοίο» δήλωσε στο Vanity Fair, προσθέτοντας ότι είναι «φίλος του Τομ, όχι φίλος δικός μου».Το πρώην ζευγάρι σε κάθε περίπτωση διατηρεί φιλικές σχέσεις μετά το διαζύγιο και το μοντέλο λέει ότι πάντα θα τον υποστηρίζει. «Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που θέλω να είναι ο πιο ευτυχισμένος στον κόσμο, είναι αυτός, πιστέψτε με. Θέλω να πετύχει και να κατακτήσει. Θέλω όλα τα όνειρά του να γίνουν πραγματικότητα. Αυτό θέλω, πραγματικά, από τα βάθη της καρδιάς μου» είχε δηλώσει η Ζιζέλ.