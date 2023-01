Πρίγκιπας Χάρι: Επικοινώνησα με τη μητέρα μου με μέντιουμ, μου έστειλε μια λεοπάρδαλη για σημάδι

Κλείσιμο

Το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει υπό τον τίτλο «spare» στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πεδίο στις 10 Ιανουαρίου 2023, αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη σχέση του πρίγκιπα Χάρι με την οικογένειά του που δεν έχουν δημοσιευθεί ποτέ στο παρελθόν.Ο πρίγκιπας Χάριόταν έφτασε στο νεκροκρέβατό της λίγες ώρες μετά τον θάνατό της τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τον Δούκα του Σάσσεξ, είπε στην αείμνηστη γιαγιά του ψιθυριστά ότι «ήλπιζε ότι θα ήταν ευτυχισμένη» και ότι θα ήταν με τον παππού του, τον πρίγκιπα Φίλιππο, ο οποίος είχε πεθάνει ένα χρόνο πριν σε ηλικία 99 ετών.Ο Χάρι γράφει επίσης στο βιβλίο ότι της είπε ότι «τη θαύμαζε που εκπλήρωσε τα καθήκοντά της μέχρι το τέλος», αναφέροντας τη συμμετοχή της στους εορτασμούς για το πλατινένιο ιωβηλαίο της Βασίλισσας εκείνο το καλοκαίρι.Ίσως ο πιο εκρηκτικός ισχυρισμός του Χάρι είναι ότι ο αδελφός του πρίγκιπας Γουίλιαμ τον έσπρωξε στο πάτωμα σε έναν καυγά για τη σύζυγο του Χάρι, Μέγκαν.Ο Χάρι λέει ότι ο ίδιος και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είχαν ζητήσει από τον πατέρα τους να μην παντρευτεί την Καμίλα Πάρκερ-Μπόουλς, η οποία είναι πλέον βασίλισσα της Βρετανίας. Παρ’ όλα αυτά, γράφει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Γουίλιαμ κατέληξαν να εύχονται στον πατέρα τους έναν ευτυχισμένο γάμο και είχαν κάποια συμπάθεια για τη σχέση τους.Επίσης αναφέρεται και στις φήμες των μέσων ενημέρωσης ότι ήταν ο καρπός μιας σχέσης μεταξύ του ταγματάρχη Τζέιμς Χιούιτ και της μητέρας του πριγκίπισσας Νταϊάνα και στους ισχυρισμούς ότι ο πατέρας του βασιλιάς Κάρολος αστειευόταν συχνά ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο πραγματικός του πατέρας. Ο Χάρι λέει ότι η ιδέα είναι παράλογη, δεδομένου ότι η μητέρα του δεν γνώρισε τον Χιούιτ παρά μόνο πολύ μετά τη γέννησή του.Σε ότι αφορά το σάλο που είχε προκληθεί όταν πήγε ντυμένος ναζί σε πάρτι μεταμφιεσμένων το 2005, ο πρίγκιπας Χάρι αναφέρει ότι επισκέφθηκε ένα κατάστημα με κοστούμια και βρήκε διάφορες επιλογές για το πάρτι. Τηλεφώνησε στον Γουίλιαμ και την Κέιτ για συμβουλές και είπε ότι του πρότειναν αμέσως τη ναζιστική στολή.Ο 38χρονος δούκας του Σάσσεξ υπηρέτησε δύο θητείες κατά των Ταλιμπάν, πρώτα ως προωθημένος ελεγκτής αέρος που καλούσε σε αεροπορικές επιδρομές το 2007-2008 και στη συνέχεια πετούσε το επιθετικό ελικόπτερο το 2012-2013. Στο βιβλίο, λέει ότι ανέλαβε έξι αποστολές ως πιλότος που τον οδήγησαν στο να «αφαιρέσει ανθρώπινες ζωές». «Ο αριθμός μου είναι 25. Δεν είναι ένας αριθμός που με γεμίζει ικανοποίηση, αλλά ούτε και με φέρνει σε δύσκολη θέση», έγραψε. Ποτέ δεν έχει συζητήσει δημοσίως πόσους Ταλιμπάν σκότωσε.Και όλα αυτά την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η νομική του μάχη με το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών. Υπενθυμίζεται ότι το βρετανικό υπουργείο αποφάσισε να μην παρέχει πλήρη αστυνομική προστασία στον Χάρι και την οικογένειά του όταν επισκέπτονται τη Μεγάλη Βρετανία.Ο δούκας του Σάσσεξ «σφάζει με το βαμβάκι τον πατέρα του» μέσα από τις σελίδες του νέου του βιβλίου, καθώς αναφέρεται και στην σχέση που είχε η αδικοχαμένη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα με τον ταγματάρχη Τζέιμς Χιούιτ και υπογραμμίζει πως ο Κάρολος Γ΄ αστειευόμενος του είπε: «Ποιος ξέρει αν είμαι ο πραγματικός σου πατέρας;»Περιγράφοντας το συγκεκριμένο περιστατικό είπε ότι αυτό συνέβη όταν ο Κάρολος θέλησε να πει ένα από τα καλύτερα του ανέκδοτα - σύμφωνα με τον πρίγκιπα ο πατέρας του είναι λάτρης των ανεκδότων - που είχε σχέση με την επίσκεψή του σε ένα ψυχιατρείο. Όταν ο Κάρολος Γ' πέρασε το κατώφλι του ψυχιατρείου συνάντησε έναν τρόφιμο ο οποίος ισχυριζόταν ότι ήταν ο πρίγκιπας της Ουαλίας.Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους ο νυν βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας του είπε ότι εκείνος ήταν ο πρίγκιπας. «Δεν μπορείς να είσαι ο πρίγκιπας της Ουαλίας, εγώ είμαι ο πρίγκιπας της Ουαλίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας του σύμφωνα με τον Χάρι.Και ενώ ο άνδρας τον άκουγε με προσοχή επαναλάμβανε όσα έλεγε ο Κάρολος. Αμέσως μετά ο Κάρολος - που του αρέσουν οι φιλοσοφικές διαπιστώσεις - επεσήμανε πως «ο καθένας μπορεί να ζει στον δικό του φανταστικό κόσμο» και στη συνέχεια αστειευόμενος του είπε: «Ποιος ξέρει αν είμαι ο πραγματικός σου πατέρας; Ίσως ο πατέρας σου βρίσκεται στο Μπρόντμουρ, αγαπητέ μου γιε!»Από την πλευρά του ο Χάρι χαρακτήρισε «κακόγουστο» το συγκεκριμένο αστείο. Το περιστατικό συνέβη την περίοδο όπου κυκλοφορούσαν φήμες με βάση τις οποίες ο πραγματικός πατέρας του ήταν ο ταγματάρχης Χιούιτ.Ο Τζέιμς Χιούιτ από το 1986 έως και το 1991 διατηρούσε σχέση με την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Μάλιστα η ομοιότητα που είχε ο δευτερότοκος γιος του Καρόλου με τον ταγματάρχη πυροδότησε τους ισχυρισμούς οι οποίοι έλεγαν ότι ο δούκας του Σάσσεξ αποτελεί καρπό του έρωτα της Νταϊάνα και του Χιούιτ.Όπως επισημαίνει ο πρίγκιπας Χάρι οι φήμες εξακολουθούσαν να υφίστανται παρά το γεγονός ότι «η μητέρα μου είχε γνωρίσει τον Ταγματάρχη Χιούιτ πολύ καιρό μετά τη γέννησή μου». Ακόμη προσθέτει πως ακόμα και αν ο Κάρολος είχε σκεφτεί το οτιδήποτε για τον Χιούιτ «το κράτησε για τον εαυτό του».«Μου φέρθηκε σαν να ήμουν ένας νεαρός επιβήτορας» σημειώνει ο Δούκας του Σάσσεξ για την πρώτη του σεξουαλική εμπειρία, εγείροντας ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο περιγράφει τον βίο του στο... κρεβάτι.Όπως σημειώνει ο «αντάρτης» του Μπάκιγχαμ στη βιογραφία του, γνώρισε μια γυναίκα στα 17 του χρόνια, η οποία ήταν μεγαλύτερή του. Ενώ εξιστορώντας ένα γεγονός αναφέρει πως ήταν το 2001 και εκείνος ακόμη μαθητής στο Κολέγιο του Ιτον στο Γουίνδσορ, όταν ο Μάρκο, ένας εκ των σωματοφυλάκων της βασιλικής οικογένειας, τον επισκέφθηκε. Κατά την επίσκεψή του, αναφέρει πως υποπτευόταν ότι ο Μάρκο είχε γνώση του... one-night stand που είχε κάνει και ήθελε να μάθει αν ισχύει.Μάλιστα καταγράφεται πως κατά τη διάρκεια του γεύματος τους σε μία καφετέρια στο κέντρο της πόλης, ο σωματοφύλακας παραδέχτηκε πως η βασιλική οικογένεια τον είχε στείλει για να μάθει την αλήθεια.«Φανταζόμουν ότι αναφερόταν στο ότι έχασα την παρθενιά μου, ένα ντροπιαστικό επεισόδιο με μία μεγαλύτερη γυναίκα σε ηλικία, στην οποία άρεσαν οι ''μάτσο'' άνδρες, και η οποία μου φέρθηκε σαν έναν νεαρό επιβήτορα. Την καβάλησα γρήγορα κι αυτή με χαστούκισε στον κ@@ο και με έστειλε μακριά. Το λάθος μου ήταν ότι επέτρεψα να γίνει ό,τι έγινε, σε χωράφι πίσω από μία πολυσύχναστη παμπ. Σίγουρα κάποιος θα μας είχε δει» περιγράφει λεπτομερώς ο πρίγκιπας, ο οποίος παρά τις κατηγορίες που εξαπολύει στο παλάτι και παρά την ανάλυση της πρώτης του ερωτικής περίπτυξης διατηρεί, ως κόρην οφθαλμού, τον τίτλο του.Ωστόσο, προς έκπληξή του και όπως τονίζεται η «μυστική αποστολή» του σωματοφύλακα δεν αφορούσε στις περιπέτειες του πρίγκιπα στα χωράφια, αλλά στο αν έκανε χρήση ναρκωτικών, καθώς αυτές ήταν οι πληροφορίες που είχαν φτάσει στα αυτιά του πρίγκιπα -τότε- Κάρολου.Σύμφωνα με τη «Daily Mail», η 50χρονη σήμερα Κάθριν Ομάνεϊ, η οποία συμμετείχε σε εκπομπές ριάλιτι, έχει ισχυριστεί πως όταν ήταν 34 ετών και ο Χάρι 21, είχαν μια σχέση που κράτησε δύο μήνες και μάλιστα η γνωριμία τους είχε γίνει σε ένα μπαρ, αφήνοντας αιχμές για το αν ήταν εκείνη που τον έκανε να «ενσαρκώσει» τον επιβήτορα... μία βραδιά... σε ένα χωράφι.Μέρος των απομνημονευμάτων του πρίγκιπα Χάρι, αφιερώνονται στη χρήση... κοκαΐνης που έκανε στα 17 του. Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος χρησιμοποιούσε το ναρκωτικά κατά τη διάρκεια των άγριων πάρτι του.«Δεν ήταν πολύ διασκεδαστικό, δεν με έκανε ιδιαίτερα χαρούμενο αλλά αισθάνθηκα διαφορετικά και αυτός ήταν ο βασικός στόχος μου, να αισθάνομαι, να είμαι διαφορετικός. Ήμουν ένας νέος 17 ετών που ήθελε να δοκιμάσει οτιδήποτε ανέτρεπε τα καθιερωμένα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι έκανα» σημείωσε για την εμπειρία του με τα ναρκωτικά τονίζοντας ότι ανάμεσα στα πάθη του βρέθηκαν και η κάνναβη με το αλκοόλ.Ο βασιλιάς Κάρολος μάλιστα, τον είχε συνοδεύσει, κατά την εφηβική του ηλικία σε μια κλινική αποτοξίνωσης για να συναντήσει απεξαρτημένα άτομα, όταν ανακάλυψε ότι κάπνισε μαριχουάνα και ότι έπινε αλκοόλ σε ηλικία που δεν του επιτρεπόταν ακόμη.Σύμφωνα με πηγές του Page Six, o Δούκας του Σάσεξ ισχυρίζεται στο βιβλίο ότι ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας ξεκαρδίστηκαν στα γέλια όταν τον είδαν να φοράει τη στολή για το μασκέ πάρτι του 2005.Ο Χάρι ήταν μόλις 20 χρονών όταν η βρετανική εφημερίδα Sun δημοσίευσε στο πρωτοσέλιδο της μια φωτογραφία που τον έδειχνε να διασκεδάζει ντυμένος Ναζί και φορώντας ένα περιβραχιόνιο με μια μεγάλη σβάστικα στο χέρι. Η φωτογραφία είχε τραβηχτεί στο πάρτι με θέμα «Αυτόχθονες και Αποικιοκράτες», στο οποίο είχε παρευρεθεί και ο Ουίλιαμ, φορώντας μια αυτοσχέδια εφαρμοστή στολή που παρέπεμπε σε τομάρι άγριου ζώου.Όπως εξηγεί στο βιβλίο του ο 38χρονος σήμερα Χάρι, προτού αποφασίσει να φορέσει τη στολή που έμελλε να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, είχε καλέσει τον αδελφό του και τη νύφη του για να τους συμβουλευτεί. Οι επιλογές που τους έθεσε ήταν δύο, σύμφωνα με τον ίδιο: Μια στολή πιλότου και μια στολή Ναζί.«Πήρα τηλέφωνο τον Γουίλι και την Κέιτ, να ζητήσω τη γνώμη τους. Τη στολή του Ναζί, μου είπαν. Και οι δύο ξεκαρδίστηκαν. Περισσότερο κι από όταν είδαν την εφαρμοστή στολή του Γουίλι! Ήταν ακόμα πιο γελοίο, κι αυτό σε τελική ανάλυση ήταν το νόημα», γράφει στο βιβλίο του ο Δούκας του Σάσεξ.Πληροφορίες του Page Six αναφέρουν ότι ο Χάρι παρέχει για πρώτη φορά λεπτομέρειες για την κρίση που πέρασε σχέση των δυο αδελφών στον απόηχο του σκανδάλου, αλλά και για τις αντιδράσεις της Κέιτ Μίντλετον και της Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.Παρόλο που ο Δούκας του Σάσεξ είχε αποκαλέσει στο παρελθόν τη συγκεκριμένη επιλογή στολής «το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του», φαίνεται πως θεωρεί τον αδελφό του συνυπεύθυνο σε κάποιον βαθμό και πιστεύει ότι εκείνος «τη γλίτωσε φτηνά», σε αντίθεση με τον ίδιο. «Είναι παράξενο. Θα περίμενε κανείς ότι στο βιβλίο του θα αναλάμβανε πλήρως την ευθύνη και δεν θα ενέπλεκε το όνομα του αδελφού του, όμως είναι φανερό ότι τρέφει ακόμα έντονα αισθήματα σχετικά με τον ρόλο του Ουίλιαμ», αναφέρει μια πηγή του ιστότοπου από τον χώρο των εκδόσεων.Ο ιστορικός Ρόμπερτ Λάσεϊ που ειδικεύεται στο παρελθόν της βασιλικής οικογένειας είχε γράψει στο παρελθόν ότι τα «πρώτα σύννεφα» πάνω από τη σχέση του Χάρι και του Ουίλιαμ σχηματίστηκαν όταν ο πρώτος αναγκάστηκε να υπομείνει μόνος του τη δημόσια κατακραυγή, παρότι ο σημερινός διάδοχος του θρόνου είχε «βοηθήσει» στην επιλογή της στολής.«Ο Χάρι διάλεξε τη στολή από κοινού με τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον μέλλοντα Βασιλιά Ουίλιαμ Ε', τότε 22 χρονών, ο οποίος πήγε γελώντας στο πάρτι παρέα με τον μικρότερο αδελφό του, τον οποίο υποτίθεται ότι έπρεπε να καθοδηγεί» έγραψε ο Λάσεϊ στο βιβλίο του «Η Μάχη των Αδελφών» το 2020.Ο ιστορικός περιέγραψε στο βιβλίο του πώς ο Χάρι ένιωσε αποξενωμένος από την οικογένειά του μετά το περιστατικό, θεωρώντας άδικο το γεγονός ότι ο Ουίλιαμ «την έβγαλε καθαρή» παρά τον ρόλο που έπαιξε. Για πρώτη φορά τότε η σχέση τους υπέστη βαρύ πλήγμα και σχεδόν σταμάτησαν να μιλάνε, ανέφεραν τότε οι πηγές του ιστορικού. Σύμφωνα με τον Λάσεϊ, αυτού του είδους η ένταση ανάμεσά στα αδέλφια θα εμφανιζόταν ξανά αρκετές φορές τα επόμενα χρόνια, αφού ο Χάρι ήταν βαθιά δυσαρεστημένος με την εικόνα του «γκαφατζή» που είχαν δημιουργήσει τα MME για τον ίδιο, σε αντίθεση με εκείνη του «ήρωα» που απολάμβανε ο αδελφός του.Ο Χάρι περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια και την επίθεση που δέχτηκε από τον αδερφό του, Γουίλιαμ, νυν πρίγκιπα της Ουαλίας. H σχέση των δύο αδερφών διαλύθηκε λόγω του γάμου του Χάρι με την ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ.Περιγράφοντας μια αντιπαράθεση στο σπίτι του στο Λονδίνο το 2019, ο Χάρι ισχυρίζεται ότι ο Γουίλιαμ αποκάλεσε τη Μέγκαν «δύσκολη», «αγενή» και «σκληρή».Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε, όπως γράφει ο Χάρι, τόσο πολύ που ο Γουίλιαμ έφτασε στο σημείο να τον αρπάξει από τον γιακά. «Με άρπαξε από τον γιακά, σκίζοντάς τον και με έριξε στο πάτωμα».Όπως λέει ο Χάρι, πέφτοντας στο πάτωμα, τραυματίστηκε στην πλάτη του.Σύμφωνα με τον Guardian, ο οποίος κατάφερε να αποκτήσει αντίγραφο πριν την κυκλοφορία του βιβλίου, ο τίτλος «Spare» προέρχεται από ένα παλιό ρητό στους βασιλικούς και αριστοκρατικούς κύκλους: ότι ο πρώτος γιος είναι κληρονόμος τίτλων, δύναμης και περιουσίας και ότι ο δεύτερος είναι εφεδρικός (spare), σε περίπτωση που συμβεί κάτι στον πρωτότοκο.Ο Χάρι κατηγόρησε τον αδελφό του ότι συμπεριφέρεται σαν κληρονόμος. Μάλιστα όπως λέει ο Χάρι, ο Γουίλιαμ δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί δεν αρκούσε στον αδερφό του να είναι εφεδρικός.Ο Χάρι λέει πως οι δυο τους αντάλλαξαν προσβολές πριν ο Γουίλιαμ ισχυριστεί ότι προσπαθούσε να βοηθήσει.Ο Χάρι τότε είπε: «Μιλάς σοβαρά; Με βοηθάς; Συγγνώμη - έτσι το λέτε αυτό; Να με βοηθήσεις;»Αυτό το σχόλιο, λέει ο Χάρι, εξόργισε τον αδελφό του, ο οποίος τον έβρισε ενώ πλησίασε προς το μέρος του. Ο Χάρι λέει πως φοβήθηκε και πήγε στην κουζίνα και ο αδερφός του εξαγριωμένος τον ακολούθησε.Ο Χάρι γράφει ότι έδωσε στον αδελφό του ένα ποτήρι νερό και του είπε: «Γουίλι, δεν μπορώ να σου μιλήσω όταν είσαι έτσι». Και περιγράφει στο βιβλίο: «Άφησε κάτω το νερό, με έβρισε και μετά μου επιτέθηκε. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Τόσο πολύ γρήγορα. Με άρπαξε από τον γιακά και με έριξε στο πάτωμα. Προσγειώθηκα στο μπολ του σκύλου, το οποίο έσπασε κάτω από την πλάτη μου, με τα κομμάτια να με κόβουν. Έμεινα εκεί για μια στιγμή, ζαλισμένος, και μετά σηκώθηκα στα πόδια μου και του είπα να φύγει».Ο Χάρι γράφει ότι ο Γουίλιαμ τον παρότρυνε να ανταποδώσει τα χτυπήματα, επικαλούμενος τους καβγάδες που είχαν όταν ήταν παιδιά. Ο Χάρι λέει ότι αρνήθηκε να το κάνει. Ο Γουίλιαμ έφυγε, λέει ο Χάρι, και στη συνέχεια επέστρεψε «δείχνοντας μετανιωμένος και ζητώντας συγγνώμη».Όταν ο Γουίλιαμ έφυγε ξανά, γράφει ο αδελφός του, «γύρισε και φώναξε πίσω: "Δεν χρειάζεται να το πεις στη Μεγκ αυτό.- Εννοείς ότι μου επιτέθηκες;- Δεν σου επιτέθηκα, Χάρολντ.Ο Χάρι λέει ότι δεν το είπε αμέσως στη γυναίκα του - αλλά κάλεσε τον ψυχολόγο του.Όταν η Μέγκαν παρατήρησε αργότερα «γρατζουνιές και μώλωπες» στην πλάτη του τότε ήταν που της είπε για την επίθεση. «Δεν εξεπλάγη και δεν θύμωσε τόσο πολύ. Ήταν τρομερά λυπημένη», είπε ο Χάρι για την αντίδραση της γυναίκας του.Η δυσαρέσκεια του Χάρι για το γεγονός ότι είναι ο «εφεδρικός» είναι το θέμα του βιβλίου του, μέσα από κεφάλαια για την παιδική του ηλικία, τα σχολικά του χρόνια, τη σταδιοδρομία του στον βρετανικό στρατό, τη σχέση του με τους γονείς και τον αδελφό του και τη ζωή του με τη Μέγκαν μέσα από το φλερτ, τον γάμο και την πατρότητα.Από νωρίς, ο Χάρι αφηγείται την ιστορία πώς ο πατέρας του, ο σημερινός βασιλιάς Κάρολος, υποτίθεται ότι είπε στη σύζυγό του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, την ημέρα της γέννησής του: «Υπέροχα! Τώρα μου έδωσες έναν κληρονόμο και έναν εφεδρικό - η δουλειά μου τελείωσε».Είτε περιγράφοντας τις αναμνήσεις και την αγάπη του για την Νταϊάνα, η οποία σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι τον Αύγουστο του 1997, είτε την ανάλογη αγάπη που είχε για τη γιαγιά του, τη βασίλισσα Ελισάβετ Β', που πέθανε πέρυσι, ο Χάρι είναι αμείλικτος στην εξιστόρηση έντονα ιδιωτικών σκηνών και συζητήσεων.Ο Χάρι γνώρισε τη Μέγκαν το 2016. Παντρεύτηκαν στο κάστρο του Ουίνδσορ το 2018. Ως δούκας και δούκισσα του Σάσεξ, ξεκίνησαν τη ζωή τους ως εργαζόμενοι βασιλείς, αλλά γρήγορα απομακρύνθηκαν από την οικογένεια και τελικά ξεκίνησαν μια ξεχωριστή ζωή, μετακομίζοντας στον Καναδά και στη συνέχεια στην Καλιφόρνια.Ο οδυνηρός χωρισμός τους από τη βασιλική οικογένεια αποτέλεσε αντικείμενο ατελείωτης κάλυψης από τον Τύπο, μέρος της οποίας κατεύθυναν οι ίδιοι, μεταξύ άλλων μέσω της συνέντευξης στην Oprah Winfrey το 2021 που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.Θέματα από εκείνη τη συνέντευξη και ένα ντοκιμαντέρ του Netflix που κυκλοφόρησε πρόσφατα, όπως μια αποβολή που υπέστη η Μέγκαν και οι σκέψεις της για αυτοκτονία, καθώς και υπονοούμενα για ρατσισμό στους βασιλικούς κύκλους, καλύπτονται εκτενώς στο βιβλίο του Χάρι.Δύο συνεντεύξεις του Χάρι πρόκειται να μεταδοθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο, στο ITV News at Ten και στο CBS 60 Minutes. Και οι δύο αναμένονται με ενδιαφέρον καθώς οι εικασίες για το τι έχει επιλέξει να πει ο Χάρι στο βιβλίο του συνεχίζονται.Σε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη στο ITV, ο Harry δήλωσε: «Ο Χάρι θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει για το βιβλίο του: "Θα ήθελα να πάρω πίσω τον πατέρα μου, θα ήθελα να έχω πίσω τον αδελφό μου”».Ο Χάρι αφηγείται μια αγωνιώδη συνάντηση με τον Κάρολο και τον Γουίλιαμ μετά την κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου, συζύγου της βασίλισσας, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, τον Απρίλιο του 2021.Ο Κάρολος, λέει, στάθηκε ανάμεσα στους αντιμαχόμενους γιους του, «κοιτάζοντας τα αναψοκοκκινισμένα πρόσωπά μας».«Σας παρακαλώ, αγόρια. Μην κάνετε τα τελευταία μου χρόνια μια δυστυχία», λέει ο Χάρι πως είπε ο Κάρολος στους γιουςτου.