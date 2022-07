Το νέο πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου της Generali προσφέρει πλήρη κάλυψη προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στον προϋπολογισμό μας. To Speed On μας παρέχει όλα τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τις καινοτόμες υπηρεσίες που χρειαζόμαστε ώστε να αισθανόμαστε απόλυτη σιγουριά στο δρόμο

», έδωσε στους θαυμαστές της, αυτό πραγματικά, για το οποίο ανυπομονούσαν. Η διάσημη τραγουδίστρια είναι ιδιαίτερα ενεργή μέσα από τα social media και δημοσιεύσει συχνά βίντεο στα οποία χορεύει, όμως αυτή είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, που την ακούμε να τραγουδά ξανά και η φωνή της είναι υπέροχη.

Όπως ανέφερε στη λεζάντα της δημοσίευσής της τραγούδησε το κομμάτι της εν μέσω… πλυσίματος:

«Αυτός είναι ο εαυτός μου, από χθες που έπλενα τα ρούχα. Δεν έχω μοιραστεί τη φωνή μου εδώ και πάρα πολύ καιρό, ίσως παραπάνω από ότι θα έπρεπε. Όμως να μαι εδώ, τραγουδώντας μία διαφορετική εκδοχή του «Hit me Baby one more Time».

Λοιπόν, ζητούσα αυτό που ήθελα για 14 χρόνια, μία διαφορετική έκδοση του κομματιού (...) και οι παραγωγοί το έφτιαξαν με έναν τελείως διαφορετικό ήχο, με 4 κορίτσια, συμπεριλαμβανομένης και της αδελφής μου».

«Το κατέστρεψαν με έκαναν να νιώθω ένα τίποτα. Μοιράζομαι σήμερα αυτό το βίντεο, γιατί γνωρίζω καλά την αγάπη και το πάθος μου να τραγουδώ, τη στιγμή που η οικογένεια μου με κορόιδεψε. Δεν θα γίνω θύμα (...) Είμαι σίγουρη ότι εσείς οι μουσική θα νομίζετε ότι δεν είναι καλή, όμως εγώ είμαι καλύτερη», ανέφερε μεταξύ άλλων στη μακροσκελή ανάρτησή της.

Το «Hit me Baby One More Time» κυκλοφόρησε το 1998 και αποτελεί ένα τραγούδι που ανέβηκε στην κορυφή των charts σε 22 χώρες και κέρδισε ένα Grammy.

