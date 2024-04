Οι 5 πιο περιζήτητοι ηθοποιοί στο Χόλιγουντ αυτή τη στιγμή

Οι παρακάτω ηθοποιοί πρωταγωνιστούν στη σκηνή του Χόλιγουντ και εντυπωσιάζουν τόσο με την εμφάνισή τους και την αίσθηση του στυλ τους, όσο και με τις μοναδικές ερμηνείες τους στα επιλεκτικά κινηματογραφικά πρότζεκτ τους. Έχουν ανελιχθεί σε αστέρες της γενιάς τους, απόλυτα σύμβολα της Gen Z που καταρρίπτουν τα παραδοσιακά, ανδρικά στερεότυπα και διανοίγουν τον δρόμο για τον «μοντέρνο άνδρα».Ο 28χρονος Ιρλανδός έκλεψε τις καρδιές όλων με την αφοπλιστική ερμηνεία του στο ωμό και απίστευτα συγκινητικό «» το 2020. Η μίνι σειρά του BBC σύστησε αυτό το εκρηκτικό και ισχυρό ταλέντο στον κόσμο. Ήταν μονάχα αναπόφευκτο οι θαυμαστές να ζητήσουν περισσότερα από αυτόν τον γοητευτικό, μυστυριώδη και λιγομίλητο νέο με την αθλητική διάπλαση και το πτυχίο στην υποκριτική από το Κολέγιο του Τρίνιτι. Ήδη, την επόμενη χρονιά έπαιξε στο «Lost Daughter» της, δίπλα στις Ντακότα Τζόνσον και Ολίβια Κόλμαν, που γνώρισε ευρεία επιδοκιμασία και προτάθηκε για 3 βραβεία Όσκαρ.Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του, όμως, στο «Aftersun» το 2022 είναι ο πιο αναγνωρισμένος, καθώς κατέκτησε υποψηφιότητες για πολλά βραβεία εκείνη τη χρονιά, μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ. Πιστός στις θεατρικές καταβολές του επέστρεψε στο σανίδι για να υποδυθεί τον Στάνλεϊ Κοβάλσκι στο «A Streetcar Named Desire», κατακτώντας το βραβείο Λόρενς Ολίβιε. Φέτος, συγκίνησε για άλλη μια φορά τα πλήθη με τον Χάρι, έναν βασανισμένο και ολοκληρωτικά εγκλωβισμένο εσωτερικά και εξωτερικά ομοφυλόφιλο άνδρα που ζει στο Λονδίνο στο «All of Us Strangers», στο πλευρό του. Αυτή τη στιγμή, οείναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς. Συνάμα, η συνεργασία του με τη Gucci, τον έχει καταστήσει σε περίοπτη θέση και στον χώρο της μόδας. Πάντως, η καριέρα του βρίσκεται μόνο στο ξεκίνημά της, καθώς ο πιο φιλόδοξος ρόλος του αναμένεται στο πολυαναμενόμενο σίκουελ του «» σε σκηνοθεσία - ποιου άλλου; - τουΞεκίνησε από τα Disney Channel και Nickelodeon, με παιδικές σειρές όπως το «Zoey 101». Τα επόμενα χρόνια είχε κάποιες μικρές συμμετοχές σε σίριαλ από εδώ και από εκεί, μέχρι που το 2018 έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ πλάι στονμε το «Iceman Cometh». Η αυστηρή εργασιακή ηθική του και η αξιόθαυμαστη πειθαρχία του στην τέχνη είναι αυτές που εντυπωσίασαν τον βετεράνο Ουάσινγκτον, ο οποίος πρότεινε τονστον σκηνοθέτη Μπαζ Λούρμαν, ο οποίος αναζητούσε τον ηθοποιό που θα έπαιζε τον Έλβις Πρίσλεϊ στο επερχόμενο βιογραφικό φιλμ του. Επίσης, να σημειώσουμε ότι ο 32χρονος Αμερικανός είχε έναν μικρό αλλά αξέχαστο ρόλο στο «Once Upon a Time in Hollywood» (2019) του Κουέντιν Ταραντίνο.Η μεγάλη του στιγμή ήρθε, λοιπόν, με το «» το 2022. Κέρδισε υποψηφιότητες για σχεδόν κάθε βραβείο - ήταν και ένα από τα 2 φαβορί για το Όσκαρ, χάνοντας τελικά από τον Μπρένταν Φρέιζερ - και η εκπληκτική ερμηνεία του ως ο βασιλιάς του Rock 'n' Roll του πρόσφερε κάθε είδους επαγγελματικές ευκαιρίες. Το πρόγραμμά του ήδη φόρτωσε, καθώς φέτος πρωταγωνίστησε στην πολεμική σειρά «Masters of the Air» σε παραγωγή του Τομ Χανκς και Στίβεν Σπίλμπεργκ και τάραξε τους κινηματογραφόφιλους ως ο σαγηνευτικός, ψυχωτικός Φέιντ Ράουθα στο επικό «». Στη συνέχεια,μαζί με τους Μάικλ Σάνον, Τζόντι Κόμερ και Τομ Χάρντι που θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο και θα είναι και αυτός ένας από τους λαμπρούς ηθοποιούς που θα στελεχώσουν τη μαύρη κωμωδία, με τίτλο «Eddington» του Άρι Άστερ, ανάμεσα στους Χοακίν Φίνιξ, Πέδρο Πασκάλ και Έμα Στόουν. Σχετικά με τα εμπορικά του, τον περασμένο Αύγουστο ανακοινώθηκε ότι ο Μπάτλερ είναι ο νέος πρεσβευτής αρώματος της Yves Saint Laurent.Πολλοί έχουν πάρει το βάπτισμα του πυρός στη βιομηχανία του Χόλιγουντ με ρομαντικές κομεντί σε παραγωγή τουκαι ενώ οι περισσότεροι από αυτούς χάνονται εν ριπή οφθαλμού από την επόμενη τάση της streaming υπηρεσίας, οκατάφερε με κάποιον τρόπο να ξεχωρίσει μετά τα τρία «Kissing Booth». Όχι μόνο δεν στιγματίστηκε από την ετικέτα του «rom-com», απεναντίας ο επόμενος ρόλος του στο «» ήταν εκ διαμέτρου αντίθετος. Ναι μεν έπαιζε και πάλι ένα λυκειόπαιδο, αλλά ο Νόα Φλιν από τον Νέιτ Τζέικομπς δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί τόσο ερμηνευτικά όσο και υφολογικά.Ο 26χρονος με καταγωγή από την Αυστραλία επικροτήθηκε για τη σκοτεινή ερμηνεία του και ως αποτέλεσμα της τρομερής επιτυχίας της σειράς του ΗΒΟ, ο Ελόρντι γνώρισε διεθνή φήμη. Το 2023 και εκείνος υποδύθηκε τον Έλβις, στην ταινία της Σοφία Κόπολα, «», βασισμένη στα απομνημευνόματα της Πρισίλα Πρίσλεϊ, «Elvis and Me». Το έργο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας, όπου η πρωταγωνίστρια Κέιλι Σπέινι κέρδισε το Κύπελλο Βόλπι για την ερμηνεία της. Την ίδια χρονιά, υποδύθηκε τον Φέλιξ στο πλευρό του Μπάρι Κίγκαν στο «», το οποίο χάρισε μερικές viral στιγμές για τις οποίες το διαδίκτυο θα πρέπει να είναι ευγνώμον. Ο Ελόρντι πέτυχε μια υποψηφιότητα για BAFTA Β' Ανδρικού Ρόλου και οι κριτικοί χαρακτήρισαν, μεταξύ άλλων, τον ρόλο καθοριστικό για την καριέρα και τη φήμη του και ικανό να τον αναβιβάσει σε ακαταμάχητο πρωταγωνιστή. Στο τι μέλλει γενέσθαι της φιλμογραφίας του, ο ηθοποιός έχει ήδη εξασφαλισμένο έναν ρόλο στο δράμα «Oh, Canada» με τον Ρίτσαρντ Γκιρ και την Ούμα Θέρμαν, ενώ παράλληλαστο επερχόμενο έργο τρόμου, «Dr. Frankenstein», του Γκιέρμο Ντελ Τόρο.Αν και φυσιογνωμικά είναι πιο γνώριμος από τους υπόλοιπους εδώ και περισσότερο καιρό και οι συμμετοχές του σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές μετρούν παραπάνω από 10 χρόνια, η εκτόξευση της δημοτικότητας τουσυμβαδίζει λίγο έως πολύ με τους προαναφερθέντες ηθοποιούς.Ο 31χρονος και δεύτερος Ιρλανδός της λίστας είχε έναν μικρό ρόλο στο «Dunkirk» τουκαι στο «Killing of a Sacred Deer» τουτο 2017, η οποία μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια καλή χρονιά για την καριέρα του. Ακολούθησε το ιρλανδικό «Calm with Horses» (2019) και το πολεμικό εποχής «Green Knight» (2021), για τα οποία κέρδισε επαίνους. Το 2019, έπαιξε στο «Chernobyl», τη σειρά του HBO που εγκωμιάστηκε όσο σχεδόν καμία άλλη στα πρόσφατα χρόνια, με πολλούς από τους κριτικούς να τη συγκαταλέγουν στις λίστες με τις καλύτερες σειρές όλων των εποχών. Στη συνέχεια, εισχώρησε στο σύμπαν της Marvel με τον ρόλο του ως Ντρούιγκ στο «Eternals». Το 2022, υποδύθηκε τον πιο σημαντικό ρόλο της καριέρας του - μέχρι ώρας - για τον οποίο ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Β' Ανδρικού στο ακραία συναισθηματικό και ανθρώπινο «». Το φιλμ του Μάρτιν ΜακΝτόνα ήταν ένα από τα καλύτερα εκείνη τη σεζόν, καταφέρνοντας να αποσπάσει πολλά βραβεία.Φέτος, ήταν ο πρωταγωνιστής στο «Saltburn» στο πλευρό του Ελόρντι και συμμετείχε στο «Masters of the Air» στο πλευρό του Μπάτλερ! Όσον αφορά στα εξωκινηματογραφικά, συνεργάζεται με τους οίκους της Dior και της Burberry και έχει αρχίσει να ασπάζεται τη φεμινέ ενέργεια στις ενδυματολογικές του επιλογές, όπως προτάσσει η σύγχρονη ποπ-κουλτούρα για τους νεαρούς άνδρες. Στο άμεσο μέλλον, αναμένουμε να τον δούμε στο Φεστιβάλ των Καννών όπου θα βρεθεί για την πρεμιέρα της ταινίας του, «Bird», της Αντρέα Άρνολντ.Τι μπορούμε να πούμε για τον; Είναι σχεδόν αδύνατο να μην τον έχει δει κάποιος τα τελευταία χρόνια σε μία από τις πολλές διαδοχικές ταινίες του: «Lady Bird», «Little Women», «Beautiful Boy», «Wonka»; Ο 28χρονος Γαλλοαμερικάνος αναδύθηκε απο την αφάνεια με το οσκαρικό «Call Me by Your Name» το 2017, ως ο νεαρός έφηβος Έλιο που ερωτεύεται τον φοιτητή του πατέρα του, ο οποίος τους επισκέπτεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο σπίτι τους στην επαρχία της Ιταλίας. Ο τότε άγνωστος 22χρονος Σάλαμε με το «καλημέρα σας», έκανε τόσο ηχηρή την παρουσία του στον κόσμο του Χόλιγουντ, κατακτώντας μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου (ο 3ος νεότερος στην ιστορία της κατηγορίας). Tην ίδια χρονιά, είχε κι άλλη συμμετοχή σε οσκαρική ταινία με το «Lady Bird» τηςμε πρωταγωνίστρια τη. Από εκεί και έπειτα, ο δρόμος του ήταν μόνο στρωμένος με ροδοπέταλα.Το επόμενο έτος, παρέλυσε κοινό και κριτικούς με την ερμηνεία του ως ο Νικ Σεφ, ένας νεαρός ναρκομανής που έχει αποξενωθεί από τον πατέρα του (Στιβ Καρέλ), στο «Beautiful Boy». Το 2019, συνεργάστηκε και πάλι με τις Γκέργουιγκ και Ρόναν στην πιο πρόσφατη κινηματογραφική μεταφορά του «Little Women» και ταυτόχρονα δοκιμάστηκε σε μεγαλύτερης κλίμακας έργο με το ιστορικό και πολεμικό «The King» του Netflix. Το 2021 ήταν μέρος του πολυπληθούς και πρωτοκλασάτου καστ του «French Dispatch» του Γουές Άντερσον. Ο μεγαλύτερος ρόλος του, παρόλα αυτά, ήρθε όπως ήταν αναμενόμενο στη μεγαλύτερη παραγωγή της ζωής του, καθώς ζητήθηκε από τοννα ενσαρκώσει τον Πολ Ατρείδης στο «Dune». Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, ο Σάλαμε εδραίωσε τη θέση του και κατέδειξε την υποκριτική του ευλυγισία. Ακολούθησε μια σύντομη συμμετοχή στην πολιτική και κοινωνική σάτιρα «Don't Look Up» (2021) του Άνταμ Μακέι. Φέτος, ο Σάλαμε απέδειξε γιατί είναι ο μεγαλύτερος σταρ της εποχή μας, καθώς έσπασε τα ταμεία με το «Wonka» και λίγους μήνες αργότερα με το «Dune: Part Two», το πρώτο σίκουελ της διαδρομής του μέχρι τώρα. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται τα γυρίσματα του «», στο οποίο θα χρειαστεί να σηκώσει το βαρίδι, που οι περισσότεροι άξιοι ηθοποιοί καλούνται να σηκώσουν κάποια στιγμή, και να ενσαρκώσει ένα αληθινό πρόσωπο και όχι όποιο και όποιο, αλλά τον θρύλο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής,Έχει χαρακτηριστεί «σύμβολο του σεξ» και ίνδαλμα της μόδας, έχει πρωτοστατήσει στην πάταξη των αρσενικών στερεότυπων και στην αποδοχή της ρευστότητας της σεξουαλικότητας και της ενέργειας που διακατέχει τον άνθρωπο. Οι συνεργασίες του είναι ένας αξιοζήλευτος κατάλογος από τα μεγαλύτερα brands του πλανήτη, από τoν Cartier και τη Chanel μέχρι τη Nike, ενώ το 2023 ψηφίστηκε ο πιο καλοντυμένος άνδρας στον κόσμο από το περιοδικό GQ. Έχει ονομαστεί «ο καλύτερος ηθοποιός της γενιάς του» και αναντίρρητα ο Σάλαμε απολαμβάνει τον θρόνο του στο βασίλειο της σόου μπιζ.: Getty Images, EPA, Shutterstock