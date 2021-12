Το χριστουγεννιάτικο «Just Τhe Two Of Us» έχει λάμψη, μουσική, χορό και τραγούδι

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πιο φαντασμαγορικό, πιο εντυπωσιακό, πιο σύγχρονο, πιο διασκεδαστικό, το «» έρχεται στονανήμερα τα Χριστούγεννα, στις 20:00, για να μας χαρίσει μουσική, χορό, τραγούδι και πολύ χαρά! Το απόλυτο μουσικό show υπόσχεται μία αξέχαστη βραδιά με εκπλήξεις, κέφι, ανεβασμένη διάθεση και συναρπαστικές ερμηνείες, σε έναν μεγάλο ημιτελικό.Μαέστρος κι ενορχηστρωτής της βραδιάς, ο μοναδικός, ο οποίος θα δώσει τον δικό του τόνο προσφέροντας, όπως πάντα, στιγμές ευφορίας και χαράς. Ο λαμπερός παρουσιαστής θα μας χαρίσει κι ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, ερμηνευμένο με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.Η υπέροχηθα ανέβει στο πλατό, για να ξεσηκώσει το κοινό με τις επιτυχίες της, σε μια εμφάνιση η οποία θα συζητηθεί. Οεπιστρέφει στο «» για ένα ντουέτο με τη, το πρώτο στην καλλιτεχνική τους πορεία!Και οι εκπλήξεις δε σταματούν εδώ: Η σπουδαίαθα εμφανιστεί στο χριστουγεννιάτικο «» ως guest σε ρόλο κριτή, για να δώσει τη δική της πινελιά με την αμεσότητα, το χιούμορ και τα ευθύβολα σχόλιά της.Η σταθερή αξία του «J2US»,, τα μέλη της κριτικής επιτροπής,και οκαι φυσικά τα έξι ζευγάρια, που ήδη ετοιμάζονται πυρετωδώς. Ο απρόβλεπτος Νίκος Κοκλώνης τους έχει αναθέσει τα τραγούδια τους.1.α. ΣΕΝΤΟΝΙΑ - ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗβ. (ALL THAT JAZZ– από το μιούζικαλ Chicago/ Μπομπ Φόσσι)2. Νικηφόρος α. ΜΗΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΣΑΙ - ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣβ. (OOPS I DID IT AGAIN – Britney Spears)3.α. ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΕΝΟ - Α. ΒΙΣΣΗβ. (ΜΥΣΙΡΛΟΥ ΚΑΙ PUMP IT – Black Eyed Peas)4.α. ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΦΙΛΙ - ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗβ. (ΕΛΑ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ – Αλέξια)5.α. ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣβ. (LAST CHRISTMAS – Wham)6.α. ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣβ.(ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΙΩΝΩ- Λυδάκης Βόσσου)Ραντεβού στοντo Σάββατο στις 20:00 για το 14ο live, στο οποίο τα έξι πλέον ζευγάρια μας καλούν σε ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο πάρτι.Τwitter Account #J2usInstragram: @J2us