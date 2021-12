Με Μουτσινά και Κιάμο συνεχίζονται οι εκπλήξεις κι αυτό το Σάββατο στο «Just the 2 of Us»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο μουσικό πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης, το «Just the 2 of Us» στονυπόσχεται κι αυτό το Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου, υψηλές θερμοκρασίες, μουσική, τραγούδι και πολλές εκπλήξεις. Ο μοναδικόςο άψογος οικοδεσπότης του show, θα υποδεχθεί στο λαμπερό πλατό τονο οποίος με το μπρίο και την χαρούμενη διάθεσή του θα ανεβάσει τα ντεσιμπέλ τη χαράς και του κεφιού. Οθα ξεσηκώσει το κοινό με τις επιτυχίες του σε μια ακόμη ξεχωριστή βραδιά. Την ίδια βραδιά οθα χτυπήσει...Η σταθερή αξία του, τα μέλη της κριτικής επιτροπής,και οκαι φυσικά τα 7 ζευγάρια ήδη ετοιμάζονται πυρετωδώς. Άλλωστε, ο απρόβλεπτοςτους ανέθεσε για ακόμη μια φορά τα τραγούδια τους.Άστην να λέει - Βασίλης ΚαρράςΜε λένε Πόπη/ Γιώργος Νταλάρας- Αντιγόνη ΨυχράμηΜ’ Αγαπάς - Σ’ Αγαπώ Πολύ / Λευτέρης ΠανταζήςΓίνεται / Παντελής ΠαντελίδηςΔυνατά Δυνατά / Ελευθερία ΑρβανιτάκηThese Boots are Made for Walkin /Nancy SinatraΣε Θέλω, Με Θέλεις / Άννα Βίσση - Σάκης ΡουβάςΜε περισσότερες εκπλήξεις και ανατρεπτικές εμφανίσεις, το, ανανεώνει το ραντεβού του για το επόμενο Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου, στις 20:00.Μείνετε συντονισμένοι στον, γιατί τα καλύτερα ...έρχονται!