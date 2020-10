Κωνσταντίνος Βενετόπουλος: Ο σκηνοθέτης που λάτρεψαν η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπάιντεν

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με έναν συγκινητικό πρόλογο από τηνένα πεντάλεπτο απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ «» που αφορά στην διαφορετικότητα ενός πολύ δικού της προσώπου, ήταν αρκετό για να συγκινήσει σχεδόν δύο από τους εκατόν τριάντα δύο εκατομμύρια ακόλουθους της στο Instagram.Το ντοκιμαντέρ που γύρισε ο ταλαντούχος σκηνοθέτηςαφορά τον γιο της αδερφής της και ανιψιό της, ο οποίος ανακάλυψε ότι είναι trandgender και μέσα από αυτό ξεδιπλώνει την διαφορετικότητά του.Μιλώντας ήρεμα και αποφασιτικά ο αγαπημένος ανηψιός της JLo αποκαλύπτει την προσωπική του διαδρομή μπροστά στην κάμερα του Βενετόπουλου που πέρασε τρεις ολόκληρες μέρες στο σπίτι της οικογένειας Λόπεζ.Το τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε και με το παραπάνω τον Έλληνα σκηνοθέτη και έτσι στην απονομή των βραβείων με θέμα την ισότητα των φύλλων που έγινε την Δευτέρα στην Αμερική, είχε κάθε λόγο να είναιΣε μια τελετή που την παρακολούθησαν 250 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο από τοεμφανίστηκε η Τζένιφερ Λόπεζ η οποία έδωσε το πιο σημαντικό βραβείο της βραδιάς «Visibility Award 2020» στο «Draw with Me» του Κωνσταντίνου Βενετόπουλου.Έχοντας η ίδια από πρώτο χέρι άποψη για τη συγκκεκριμένη δουλειά του αφού τον έχει γνωρίσει προσωπικά και έχει συζητήσει μαζί του η σταρ της ποπ αφιέρωσε το βραβείο στον αγαπημένο της ανιψιό Μπρέντον.Η συγκεκριμένη απονομή ανοίγει τον δρόμο για τακάτι που χαροποίησε ιδιαίτερα την ελληνική ομάδα παραγωγής δηλαδή τον σκηνοθέτη, τον καθηγητήκαι τηΈνα team που δουλεύει πυρετωδώς όχι μόνο για τη διάκριση του «Draw With Me» αλλά και για την προβολή της Ελλάδας μέσα από την σκηνοθεσία, την παραγωγή και το σενάριο του Κωνσταντίνου Βενετόπουλου.Ο σκηνοθέτης μάλιστα μαζί με την Νάντια Χαλαμανδάρη έχουν δημιουργήσει την «Best of Greece» που έχει ως πρώτιστο στόχο την προβολή της Ελλάδας και των Ελλήνων διεθνώς.Το highlight της βραδιάς ήταν η παρέμβαση του υποψηφίου προέδρου των ΗΠΑ και βασικού αντιπάλου του Ντόναλντ Τραμπ Τζο Μπάιντεν , ο οποίος με τις δηλώσεις του υποστήριξε το μήνυμα που περνάει ο Έλληνας σκηνοθέτης, το οποίο δεν είναι άλλο από την ισότητα και πλήρη αποδοχή όλων των φύλλων και μειονοτήτων.Ο Μπάιντεν, μιλώντας στην απονομή των βραβείων, έκανε λόγο για μια Αμερική η οποία επιστρέφει στις αρχές της ελευθερίας και στην αλληλοστήριξη των μελών μιας κοινωνίας προς ένα καλύτερο αύριο αλληλεγγύης και όχι σε ένα αύριο της διχόνοιας που έχει εξαπλωθεί τον τελευταίο καιρό στην Αμερική.Μάλιστα έκανε παράκληση αυτό το κίνημα να μην περιοριστεί στις ΗΠΑ αλλά να εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο κίνημα.Όσο για την Λόπεζ στον λόγο της ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το να μπορεί να είναι κάποιος ο πραγματικός του εαυτός χωρίς να χρειάζεται να απολογηθεί σε κανέναν είναι πολύ σημαντικό για την προώθηση της αποδοχής και της αλλαγής. Γι αυτό το να τιμούμε τους ανθρώπους που έχουν το θάρρος και την τόλμη να είναι ο εαυτός τους είναι πολύ σημαντικό. Ο Μπρέντον μας διηγείται μια μοναδική ιστορία στο ντοκιμαντέρ Draw with Me».Ο Έλληνας σκηνοθέτης και ακτιβιστής Κωνσταντίνος Βενετόπουλος -γόνος της οικογένειας που έχει την εταιρία Variety Cruises- ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη και συνεργάζεται με την ομάδα παραγωγής Trevor Project η οποία έχει κερδίσει βραβείο Όσκαρ με την ταινία μικρού μήκους «».Mέσω των δικών του project στο Χόλιγουντ, έχει βρεθεί σε ενα κομβικό σημείο μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής στα θέματα ισότητας όλων των φύλλων, κερδίζοντας τα εύσημα από μερικές από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του πλανήτη και με τη νέα του δουλειά κατάφερε να αφήσει σε παγκόσμιο επίπεδο το ηχηρό μήνυμα εκ μέρους όλων των ανθρώπων που δεν διστάζουν να εκφράσουν την διαφορετικότητα τους: «ΠΙΣΤΕΨΤΕ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ»