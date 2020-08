Μαράια Κάρεϊ: Η αδελφή της κατηγορεί τη μητέρα τους για σεξουαλική κακοποίηση και σατανισμό

Η Μαράια Κάρεϊ σε παιδική φωτογραφία, με τη μητέρα της Πατρίτσια

Αγωγή κατά της μητέρας της,κατέθεσε το ‘’μαύρο πρόβατο’’ της οικογένειας Κάρει και αδερφή της διάσημης ποπ σταρ,η οποία ισχυρίζεται ότι από την ηλικία των 10 ετώνκαι συστηματικά από άγνωστους σε εκείνη άντρες, με την προτροπή και ενθάρρυνση της μητέρας της που την ανάγκαζε συγχρόνως να παρακολουθείμεΗ 57χρονη Άλισον, κατά 7 χρόνια μεγαλύτερη από τη Μαράια Κάρεϊ , φαίνεται ότι δεν έχει τίποτα καλό να θυμάται από την παιδική της ηλικία. Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η ίδια στην αγωγή που έχει καταθέσει εναντίον της μητέρας της Πατρίτσια, αφού εξαιτίας αυτών των οδυνηρών αναμνήσεων, η ενήλικη ζωή της ήτανΥποφέροντας απόκαιως απόρροια των εφιαλτικών εμπειριών της ως παιδί, η εξέλιξη της ενήλικης ζωής της Άλισον κάθε άλλο παρά ευοίωνη προοιωνιζόταν, αφού η ίδια κατέφυγε στην χρήση σκληρών, κατέληξε απένταρη και εξαθλιωμένη κινδυνεύοντας να μείνει στο δρόμο και από το 1990 είναι φορέας τουΤο 2015 άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι της και την, προκαλώντας της σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ την ίδια περίοδο η ίδια εμφανίστηκε σε βίντεο να εκλιπαρεί τη διάσημη και πλούσια αδερφή της (με περιουσία ύψους) να τη βοηθήσει - με τις ικεσίες της να πέφτουν στο κενό.Ένα χρόνο αργότερα η αστυνομία τη συνέλαβε να εκδίδεται έξω από ξενοδοχείο της κομητείας Ούλστερ της Νέας Υόρκης, ενώ η ίδια “διαφήμιζε” τον εαυτό της στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας στίχους τραγουδιών της διάσημης αδερφής της. Οι αστυνομικές αρχές την χαρακτήρισαν τότε ως, αφού η σύλληψή της προέκυψε μόλις μία εβδομάδα αφότου η Άλισον είχε καταφύγει στην πορνεία από απελπισία.Στην απαρχή των 70’ς με το αγαπησιάρικο κίνημα τωννα έχει καταλάβει τη μουσική σκηνή προωθώντας τη σεξουαλική απελευθέρωση και τις κοινοβιακές πρακτικές στο lifestyle της νέας γενιάς, η 10χρονη τότε Άλισον το βίωνε από την ανάποδη.Σύμφωνα με τα όσα καταθέτει στα δικόγραφα κλήτευσης εναντίον της μητέρας της Πατρίτσια, έγινε κατ’ εξακολούθησηαπό άγνωστη σε εκείνη άντρες και φίλους της Πατρίτσια, ενώ ταυτόχρονα εξαναγκαζόταν από τη μητέρα της να παρακολουθεί ανήλικα κορίτσια να υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση ως ένα είδοςκατά τη διάρκεια σατανιστικών τελετών που γίνονταν μεταμεσονύχτιες ώρες στο σπίτι των Κάρει.Δεν είναι η πρώτη φορά που η Άλισον προέβη σε ανατριχιαστικές εξομολογήσεις αφού σε μία συνέντευξή της το 2018 ισχυρίστηκε ότι μέλος της οικογένειάς της -χωρίς τότε να το κατονομάζει- συνήθιζε να την οδηγεί σε κάποιες περίεργες μαζώξεις όπου την ανάγκαζε να συνευρεθεί σεξουαλικά με προσκυνητές καλυμμένους με κάπες.περιγράφει η Άλισον βάζοντας στο κάδρο και την αδερφή της, εμφανίζοντας τον εαυτό της ως θύμα για χάρη της διάσημης αργότερα αδερφής της.Όλα τα παραπάνω εξωφρενικά περιγράφονται στα δικόγραφα που έχει καταθέσει στη οργάνωσηστην οποία βρήκε καταφύγιο η Άλισον Κάρει για να στραφεί εναντίον της μητέρας της με αγωγή.Πάντως στην αγωγή δεν αναφέρονται ούτε τα ονόματα των αντρών που την κακοποίησαν σεξουαλικά, αλλά ούτε και το ακριβές χρονοδιάγραμμα των φριχτών περιστατικών που όπως λέει η ίδια αναγκάστηκε να βιώσει. Εστιάζει, όμως, σε όσα εξίσου οδυνηρά αναγκάστηκε να υποστεί στην ενήλικη ζωή της λόγω του μετατραυματικού σοκ και της κατάθλιψης που υπέστη, στο αβάσταχτο κόστος των μακροχρόνιων ιατρικών δαπανών για την ψυχολογική της στήριξη, μέχρι τελικά να καταλήξει ναρκομανής και άπορη. Για όλα αυτά, λοιπόν, καλεί τη μητέρα της να καταθέσει εντός 20 ημερών στην κλήτευσή της, απειλώντας την μεΝαρκομανής και φορέας του AIDS ήδη από το 1990, η ζωή της Άλισον είναι γεμάτη περιπέτειες από εκείνες που βιώνουν καθημερινά εξαθλιωμένοι παρίες των μεγαλουπόλεων.Αν και η αδερφή της, Μαράια Κάρει την ίδια δεκαετία άρχισε να καλπάζει στο δημόσιο στερέωμα, κατακτώντας την κορυφή των charts και τον τίτλο τηςμε τα άλμπουμ της να μπαίνουν στη βίβλο των best sellers,Κάποιοι μάλιστα ισχυρίζονται ότι οι καταγγελίες της έχουν ως στόχο μόνο την οικονομική απομύζηση και την εκδίκηση, αφού η μητέρα της Πατρίτσια διατηρεί άριστες σχέσεις με την άλλη κόρη της, τη διάσημη Μαράια ενώ η ίδια είναι αποκλεισμένη και από τις δύο εδώ και χρόνια.Οι φωτογραφίες των δύο αδελφών από τα παιδικά τους χρόνια, με την Άλισον να αγκαλιάζει προστατευτικά την κατά 7 χρόνια μικρότερή της Μαράια όπως μαρτυρά το facebook, ανήκουν επίσης στο άλμπουμ με τις οδυνηρές αναμνήσεις της πρωτότοκης.Από τοοι δύο αδερφές που για άγνωστο λόγο ήρθαν, χώρισαν οριστικά τα τσανάκια τους, μην έχοντας μεταξύ τους την παραμικρή επικοινωνία.Όταν το 2015 η Άλισον εκτός των άλλων δεινών (AIDS, ναρκωτικά, ανέχεια) έπεσε θύμα εισβολής από αγνώστους στο σπίτι της, τραυματίζοντάς την σοβαρά στο κεφάλι και στη σπονδυλική στήλη, ζήτησε μέσω video οικονομική βοήθεια κάνοντας απευθείας έκκληση στη διάσημη ποπ σταρ.Προφανώς δεν εισακούσθη. Στο ίδιο βίντεο μάλιστα,Η Μαράια δεν απάντησε ποτέ στους ισχυρισμούς της.Τουλάχιστον δημοσίως.Άλλωστε τον επόμενο μήνα θα κυκλοφορήσει και επισήμως η αυτοβιογραφία της με τίτλογια την οποία όπως έχει πει η ίδια αναγκάστηκε να καταδυθεί βαθιά στην προσωπική της ζωή, αντλώντας έμπνευση από μία δύσκολη ζωή.«Μου πήρε μια ζωή να βρω το θάρρος και τη διαύγεια να γράψω τα απομνημονεύματά μου. Θέλω να πω την ιστορία για τις στιγμές» αναφέρει η Μαράια Κάρεϊ.«Τα σκαμπανεβάσματα, οι θρίαμβοι και τα τραύματα, τα δεινά και τα όνειρα που συνέβαλαν στο άτομο που είμαι σήμερα. Αν και υπήρξαν αμέτρητες ιστορίες για μένα καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας μου και της πολύ προσωπικής μου ζωής, ήταν αδύνατο να μεταφέρω τις πολυπλοκότητες και τα βάθη της εμπειρίας μου σε οποιοδήποτε άρθρο ενός περιοδικού ή 10λεπτη τηλεοπτική συνέντευξη. Ακόμα και τότε, τα λόγια μου φιλτραρίστηκαν μέσω των φακών κάποιου άλλου, ικανοποιώντας σε μεγάλο βαθμό την αποστολή κάποιου άλλου να με καθορίσει».Αν η Αλισον έχει μόνο τραγικές αναμνήσεις από τα παιδικά της χρόνια, η Μαράια, το μικρότερο από τα τρία αδέρφια, είχε αντίστοιχα τραυματικά παιδικά χρόνια μεγαλώνοντας σε μια δυσλειτουργική οικογένεια αφού το διαζύγιο των γονιών της στα 3 της χρόνια στιγμάτισε όλα τα μέλη. Η ίδια αν και δεν έχει αναφερθεί σε λεπτομέρειες σε συνεντεύξεις της, άφησε ωστόσο να εννοηθεί ότι μέχρι να γίνει διάσημη, χρειάστηκε να περάσει ουκ ολίγες ζοφερές στιγμές ζώντας στα όρια της ανέχειας κυρίως μετά το διαζύγιο των γονιών της, ενός πατέρα μηχανικού αεροσκαφών και μιας μητέρας τραγουδίστριας της όπερας και δασκάλας φωνητικής. Ηταν, όμως, χάρη στον αδελφό της, γυμναστή που τύγχανε να έχει πελάτες διασημότητες μεταξύ των οποίων και μουσικούς παραγωγούς που κατάφερε να ξορκίσει τη μιζέρια μία για πάντα αφού μία κασέτα με τραγούδια ερμηνευμένα από την 15χρονη τότε Μαράια έπεσε στα κατάλληλα χέρια: “Είχα μία υπερβολικά κατεστραμμένη παιδική ηλικία. Ομως το ζήτημα είναι ότι από την κοπριά μπορεί να φυτρώσει ένα λουλούδι” είχε δηλώσει πέρυσι στο Billboard. “Μεγάλωνα ανυπομονώντας όλη την χρονιά για τις γιορτές. Ομως επειδή ζούσα σε μία τραγικά δυσλειτουργική οικογένεια, ορισμένα μέλη ή πρώην μέλη της κατέστρεφαν τις γιορτές κάθε χρόνο”, αναφέρει για τα Χριστούγεννα της παιδικής της ηλικίας. “Η μητέρα μου τύλιγε φρούτα σε μία εφημερίδα και μου τα έδινε λέγοντας ΄΄αυτά είναι από τη γάτα’’. Τραγουδούσε χριστουγενιάτικα κάλαντα και έφτιαχνε ζεστό κρασί με μπαχαρικά και καλούσαμε φίλους. Το πήρα από εκείνη. Ανεξάρτητα από τις διαφορές μας, είμαι ευγνώμων που το πήρα” είπε σε εκείνη τη συνέντευξη όταν το τραγούδι της “All I want from Christmas is you” ανέβηκε στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια κυκλοφορίας.Οπως φάνηκε στις δηλώσεις της οι σχέσεις με τη μητέρα της, τραγουδίστρια κάποτε της όπερας γνώριζαν συνεχή σκαμπανεβάσματα αλλά η Πατρίτσια φρόντιζε να δίνει το παρόν σε σημαντικές συναυλίες της κόρης της ή σε κάποια προσωπικά της ευτυχή γεγονότα –τουλάχιστον όταν η Μαράια της το επέτρεπε. Από την αποξένωση περνούσαν στη συμφιλίωση μέχρι κάποιο γεγονός να τις απομακρύνει ξανά. Σε κάθε περίπτωση, η μεταξύ τους σχέση φαινόταν να είναι σε καλύτερο επίπεδο από εκείνο με την Αλισον, αν τουλάχιστον λάβει κανείς υπόψη του τους φρικιαστικούς ισχυρισμούς της. Σύντομα η αυτοβιογραφία της Μαράια Κάρει, της μιγάδας που μπήκε στο Βιβλίο Γκίνες για τις πωλήσεις των άλμπουμ της και που από το 2001 πάσχει από διπολική διαταραχή ίσως ρίξει φως στις σκοτεινές αυτές πλευρές του παρελθόντος. Ισως και πάλι όχι αν η ίδια τελικά θεωρήσει ότι είναι καλύτερα να μείνουν θαμμένες όπως τους αξίζει.